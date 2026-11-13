Какие разбитые дороги Подмосковья алгоритм заставит чинить первыми?

13 ноября 2026, 01:59
Жалобы водителей теперь решает алгоритм: как в Подмосковье будут выбирать дороги для срочного ремонта?
Жалобы водителей теперь решает алгоритм: как в Подмосковье будут выбирать дороги для срочного ремонта?
В Подмосковье готовят новый подход к планированию дорожного ремонта. При выборе участков учтут повседневные маршруты жителей и другие данные. О подготовке системы сообщил глава транспортного ведомства.
При выборе участков для ремонта дорожные службы смогут учитывать, что находится рядом с дорогой. Такой подход описал министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин в интервью 360.ru о цифровой Системе контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ). В Минтрансе области также сообщали, что с помощью СКПДИ будут контролировать работы на региональной дорожной сети.
По словам министра, система должна собирать сведения для формирования программы. В расчет возьмут обращения жителей, привязанные к конкретным дорогам, и дату последнего ремонта. Также учтут объем работ по содержанию и расходы на ямочный ремонт. Эти данные позволят сопоставить состояние участков с обращениями по ним.
Отдельный критерий, социальная значимость дороги. При оценке участка учтут расположенные поблизости поликлиники и больницы. В расчет также войдут детские сады и школы. Так программа сможет показать, насколько важен ремонт для местных жителей и учреждений поблизости.
Сибатулин пояснял, что цифровую систему задумали использовать для планирования ремонта и учета содержания дорог. Зимой СКПДИ применяют для контроля работ на региональной сети. По данным Минтранса Подмосковья, к зиме подготовили более 2,1 тыс. единиц специализированной техники и свыше 2 тыс. рабочих. На проезжей части планировали задействовать около 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Для уборки тротуаров и пешеходных зон предназначались более 350 тракторов и мини-погрузчиков. Для противогололедной обработки заготовили около 650 тыс. тонн материалов. При ямочном ремонте используют холодные смеси, в том числе при температуре до -5 °C. Литой асфальтобетон даёт возможность работать без специальной уплотняющей техники. Названный министром срок внедрения приходился на осень. В исходной информации нет актуальных сведений о том, завершился ли этот этап. Поэтому по этим данным подтвердить нынешний статус системы нельзя.
В области уже отремонтировали более 1000 километров дорог и внедрили стандарт обновления региональной сети. Эти сведения министр привел в том же интервью. В отдельном сообщении Минтранса Марат Сибатулин рассказал, что за год в Подмосковье привели в порядок более 120 дорог общей протяженностью около 490 км. Эти дороги соединяют малые населенные пункты.
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