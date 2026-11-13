Анонимные поездки закончились: какие жесткие ограничения ввели для самокатчиков в Московской области?

13 ноября 2026, 01:44
Прокат электросамокатов в Подмосковье привязали к «Госуслугам»: кого теперь навсегда отсекут от аренды и какие запреты ввели?
Прокат электросамокатов в Подмосковье привязали к «Госуслугам»: кого теперь навсегда отсекут от аренды и какие запреты ввели?
В регионе описали новые правила пользования арендными самокатами. Министр пояснил, какие нарушения должна пресечь эта мера. Он также затронул ответственность родителей. Подробности прозвучали в интервью представителя транспортного ведомства.
О том, как теперь работают сервисы, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин в интервью 360.ru. Кикшеринговые платформы интегрировали с порталом «Госуслуги» совместно с Минцифры. Для аренды пользователи должны пройти обязательную авторизацию через подтверждённую учётную запись ЕСИА. По словам министра, объединение уже завершена, а подключение к порталу стало обязательным условием аренды. Новое правило касается проката электросамокатов, но не личных устройств.
Проверка нужна, чтобы установить личность клиента и автоматически проверить его возраст. Арендовать самокат можно с 16 лет. Как пояснил Сибатулин, мера должна закрыть прокат для несовершеннолетних и пресечь поездки вдвоём или втроём на одном электросамокате. Министр отдельно попросил родителей не передавать детям свои учётные записи «Госуслуг»: взрослый аккаунт даёт возможность обойти возрастную проверку.
Цифровые инструменты используют и для регулирования движения. По словам главы регионального ведомства, в каждом муниципалитете Подмосковья есть участки, где скорость электросамокатов ограничена; в отдельных зонах движение полностью запрещено. Ограничения задаёт цифровая система кикшеринга. Оператор может снизить скорость самоката или запретить движение в конкретной геозоне.
Возрастную проверку проводят и сами операторы. Согласно публикации о сервисе «Юрент», в 2026 году компания не допустила к аренде почти 290 тысяч детей. Оператор также готовится подключить проверку возраста через ЕСИА. Запуск этой возможности ожидался в следующем сезоне.
Минтранс России отдельно обсуждает, как разграничить средства индивидуальной мобильности и более мощную электротехнику. В пересказах проекта к СИМ относят устройства мощностью от 100 до 250 Вт с конструктивной скоростью до 25 км/ч; более мощные и быстрые модели могут классифицировать как мопеды. Среди предложений также есть специальный знак зоны, где движение СИМ ограничено. Его предлагают устанавливать в местах с высокой плотностью пешеходов, в том числе у школ и в туристических зонах.
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