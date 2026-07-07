Как искусственный интеллект и новые технологии меняют подход к ремонту дорог

7 июля 2026, 16:12
В Подмосковье готовятся к внедрению беспилотной дорожной техники
В Подмосковье готовятся к внедрению беспилотной дорожной техники
В Подмосковье обсуждают инновации для дорожной отрасли. Внедрение новых решений ускоряет процессы. Использование ИИ помогает снизить издержки. Подробности о перспективах развития - в материале.
В Московской области активно рассматривают возможность появления на дорогах беспилотной техники для обслуживания и ремонта. Руководство «Мосавтодора» отмечает, что современные технологии уже позволяют использовать машины без водителя, однако для массового внедрения потребуется время и адаптация отрасли, выяснил 360.ru.
Сегодня специалисты внимательно следят за мировыми тенденциями и анализируют опыт других стран. Например, в Китае уже применяют дорожную технику, работающую полностью автономно. В Подмосковье пока сталкиваются с определенными трудностями в нормативном регулировании, но эти вопросы постепенно решаются на федеральном уровне.
В конце мая представители «Мосавтодора» посетили выставку CTT Expo, где были представлены новейшие образцы беспилотной техники для дорожных работ. Организация выразила готовность стать площадкой для тестирования таких машин, чтобы ускорить их внедрение в реальных условиях.
Переход к беспилотным технологиям требует не только технических изменений, но и пересмотра подходов к организации труда. В компании подчеркивают, что внедрение новых решений повлияет на корпоративную культуру и процессы управления персоналом.
Кроме того, в работе «Мосавтодора» уже активно используется искусственный интеллект. Благодаря ИИ удалось значительно сократить время на инспектирование дорожных дефектов - по оценкам специалистов, этот показатель уменьшился на 70%. Технологии помогают минимизировать влияние человеческого фактора и снизить количество ошибок при контроле состояния дорог.
В ближайшие годы на улицах Подмосковья могут появиться первые единицы беспилотной техники и автобусов, управляемых дистанционно или полностью автономно. Эксперты уверены, что такие изменения позволят повысить эффективность дорожных работ и снизить затраты на обслуживание инфраструктуры.
В целом, регион стремится идти в ногу с мировыми трендами и не упускать возможности для внедрения передовых решений в дорожной сфере. Ожидается, что уже в обозримом будущем жители области смогут увидеть на дорогах инновационную технику, работающую без участия человека.
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