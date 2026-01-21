Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

21 января 2026, 17:19

Бизнесу грозят новые санкции — что думают юристы

Власти Подмосковья обсуждают резкое повышение штрафов для юрлиц за неуплату парковки. Эксперты спорят о последствиях. Новые правила могут изменить подход к парковке. Как бизнес отреагирует на инициативу, пока неясно.

Власти Московской области рассматривают возможность ужесточения наказания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не оплачивают парковку. Если сейчас штраф составляет 2,5 тысячи рублей, то в случае принятия законопроекта сумма вырастет до 15 тысяч. Такой шаг, по мнению инициаторов, должен дисциплинировать компании и уменьшить число нарушений, пишет Autonews.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что юрлица и ИП часто используют платные парковки не по назначению: оставляют там грузовые автомобили, занимаются несанкционированной торговлей или используют места для длительной погрузки и разгрузки. Это приводит к тому, что обычные водители не могут найти свободное место, а оборачиваемость парковок снижается. Власти считают, что повышение штрафов заставит бизнес более ответственно относиться к оплате парковки.

По данным регионального Центра безопасности дорожного движения, только за десять месяцев 2025 года было вынесено более 30 тысяч постановлений за неоплату парковки. Из них свыше 4 тысяч - в отношении юридических лиц, причем почти треть штрафов осталась неоплаченной. Для физических лиц размер санкции останется прежним - 2,5 тысячи рублей.

В других регионах России подходы к штрафам различаются. Например, в Москве с 2025 года штраф для компаний за неоплаченную парковку вырос до 50 тысяч рублей, а для граждан - до 5 тысяч. В Подмосковье решили не идти по столь жесткому пути, но все же увеличить сумму для юрлиц в шесть раз.

Юристы по-разному оценивают инициативу. Одни считают, что это приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, другие - что мера необходима для наведения порядка. По словам Ильи Афанасьева, повышение штрафов выглядит избыточным, особенно на фоне случаев, когда штрафы приходят даже при своевременной оплате парковки. Он уверен, что такие изменения только усложнят жизнь предпринимателям и увеличат их расходы.

Антон Максимов, автор телеграм-канала «Омбудсмен такси», отмечает, что нововведение затронет в первую очередь таксистов, работающих на автомобилях, зарегистрированных на юрлиц. В Подмосковье таких машин меньше, чем в столице, но для приезжих из Москвы новые штрафы могут стать неприятным сюрпризом. При этом зоны платной парковки в области пока не так многочисленны, а контроль за ними не столь строгий.

Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка, считает, что повышение штрафов - это не давление на бизнес, а логичный шаг. По его мнению, для компаний сумма в 2,5 тысячи рублей несущественна, и только более серьезные санкции могут заставить задуматься о необходимости соблюдать правила. Он подчеркивает, что в региональных кодексах часто предусмотрены разные размеры штрафов для граждан, ИП и юрлиц, и это оправдано разницей в доходах и последствиях наказания.

Автоюрист Сергей Смирнов уверен, что увеличение штрафов сыграет воспитательную роль. Водители, работающие на компании, будут понимать, что штрафы могут быть взысканы с них, и станут внимательнее относиться к оплате парковки. Однако он сомневается, что это существенно повлияет на общую статистику нарушений, хотя собираемость штрафов, вероятно, вырастет.

В целом, инициатива вызвала оживленную дискуссию среди экспертов и представителей бизнеса. Одни опасаются роста давления на предпринимателей, другие считают, что без ужесточения наказания порядок на парковках навести не удастся. Как будет развиваться ситуация, покажет время, но уже сейчас понятно: бизнесу придется пересмотреть свое отношение к оплате парковочных мест.

