В Подмосковье испытали самолет с двигателем от Aurus
Испытания проходят на аэродроме для малой авиации. Самолет успешно прошел серию запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи. Затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики.
По словам разработчиков, новый авиационный двигатель будет достаточно дешев из-за серийности автомобильного двигателя и, соответственно, будет доступен для различных самолетов малой авиации. Его можно поставить также на Як-52 или на другие малые самолеты, в том числе, на девятиместные двухдвигательные.
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