Необычный случай с детьми в сумках вызвал волну обсуждений — что грозит нарушителям

24 декабря 2025, 13:43
В Подмосковье курьеры-мигранты перевозили малышей в термосумках — их задержала полиция
В Подмосковье курьеры-мигранты перевозили малышей в термосумках — их задержала полиция
В Московской области полиция остановила двух курьеров. Их подозревали в нарушении правил перевозки детей. Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Проверка сервисов доставки уже началась. Итоги разбирательства пока не раскрыты.
В одном из подмосковных городов сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые работали курьерами и оказались выходцами из стран Средней Азии. Инцидент произошел у торгового центра, где камеры наружного наблюдения зафиксировали необычную картину: мужчины доставали из своих термосумок маленьких детей — мальчика и девочку, которым, как выяснилось, по два года.
Видео с этим эпизодом быстро распространилось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи активно обсуждали увиденное, высказывая недоумение и тревогу по поводу безопасности малышей. Многие задавались вопросом, почему взрослые решились на столь рискованный способ перевозки собственных детей.
Когда полицейские остановили курьеров для проверки, мужчины не стали отрицать свою вину. Они признались, что действительно перевозили малышей в термосумках, и пообещали больше не повторять подобных поступков. В отношении обоих были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, а один из них дополнительно привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Представители сервисов доставки, где работали задержанные, уже заявили о начале внутренней проверки. Если факты подтвердятся, курьеров могут лишить доступа к заказам. Ситуация стала предметом обсуждения не только среди автомобилистов, но и среди родителей, обеспокоенных вопросами безопасности детей на дорогах.
Этот случай вновь напомнил о важности соблюдения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушения могут привести не только к штрафам, но и к серьезным последствиям для здоровья и жизни детей. Общественность ждет итогов проверки и надеется, что подобные инциденты не повторятся.
Похожие материалы
-
24.12.2025, 15:16
Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году
В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 14:49
Hyundai отзывает более 50 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания прицепа
Hyundai начал масштабный отзыв автомобилей в США. Причина - опасность короткого замыкания. Владельцам советуют быть осторожнее с парковкой. Подробности о бесплатном ремонте и рисках - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 11:36
В Могилеве продают гараж с подвалом, который удивил горожан уровнем комфорта
В Могилеве выставлен на продажу необычный гараж. Внутри — полноценное пространство для жизни. Горожане обсуждают находку в соцсетях. Цена и детали удивляют. Что скрывает этот объект — читайте в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 08:11
Как быстро очистить стекла автомобиля от льда зимой и не повредить их
Зимой водителей ждет непростое испытание — борьба с наледью на стеклах. Какие инструменты действительно работают? Почему некоторые привычные методы могут навредить? И как подготовить авто к морозам, чтобы не тратить лишнее время утром?Читать далее
-
24.12.2025, 05:05
Может ли подогрев сидений в автомобиле навредить здоровью при длительном использовании
Многие водители не представляют зиму без подогрева сидений. Но врачи советуют не злоупотреблять этой функцией. Длительное тепло может привести к неприятным последствиям для здоровья. Особенно осторожными стоит быть беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями. Как правильно использовать подогрев, чтобы не навредить себе – рассказываем в материале.Читать далее
-
24.12.2025, 05:02
Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году
Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 23:18
Какие перемены ждут российских водителей с 2026 года: полный разбор
Скоро вступят в силу новые требования для автомобилистов. Изменения затронут знаки, налоги и страховки. Водителям стоит заранее узнать о нововведениях. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 23:07
Уникальный автодом из Volkswagen Beetle с деревянным интерьером
В Италии выставили на продажу необычный автодом, созданный на базе Volkswagen Beetle 1970 года. Внутри - уютная спальная зона и мини-кухня. Необычный проект привлекает внимание коллекционеров и любителей ретро.Читать далее
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
