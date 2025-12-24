Необычный случай с детьми в сумках вызвал волну обсуждений — что грозит нарушителям

В Подмосковье курьеры-мигранты перевозили малышей в термосумках — их задержала полиция

В Московской области полиция остановила двух курьеров. Их подозревали в нарушении правил перевозки детей. Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Проверка сервисов доставки уже началась. Итоги разбирательства пока не раскрыты.

В одном из подмосковных городов сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые работали курьерами и оказались выходцами из стран Средней Азии. Инцидент произошел у торгового центра, где камеры наружного наблюдения зафиксировали необычную картину: мужчины доставали из своих термосумок маленьких детей — мальчика и девочку, которым, как выяснилось, по два года.

Видео с этим эпизодом быстро распространилось по социальным сетям и вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи активно обсуждали увиденное, высказывая недоумение и тревогу по поводу безопасности малышей. Многие задавались вопросом, почему взрослые решились на столь рискованный способ перевозки собственных детей.

Когда полицейские остановили курьеров для проверки, мужчины не стали отрицать свою вину. Они признались, что действительно перевозили малышей в термосумках, и пообещали больше не повторять подобных поступков. В отношении обоих были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, а один из них дополнительно привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Представители сервисов доставки, где работали задержанные, уже заявили о начале внутренней проверки. Если факты подтвердятся, курьеров могут лишить доступа к заказам. Ситуация стала предметом обсуждения не только среди автомобилистов, но и среди родителей, обеспокоенных вопросами безопасности детей на дорогах.

Этот случай вновь напомнил о важности соблюдения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушения могут привести не только к штрафам, но и к серьезным последствиям для здоровья и жизни детей. Общественность ждет итогов проверки и надеется, что подобные инциденты не повторятся.