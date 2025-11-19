Этой «четырке» почти 20 лет, а она как новая: почему за нее просят миллион?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 08:16

В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион

В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион

Этой «четырке» почти 20 лет, а она как новая: почему за нее просят миллион?

В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион

Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.

Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.

На российском вторичном рынке периодически появляются настоящие жемчужины - автомобили, которые десятилетиями стояли в гаражах и сохранились в первозданном виде. Очередной такой экземпляр, как сообщает «Российская Газета», обнаружили в Московской области. Речь идет о хэтчбеке ВАЗ-2114, который сошел с конвейера в далеком 2006 году, но выглядит так, словно его только вчера забрали из автосалона.

Этот автомобиль - яркий пример так называемой «капсулы времени». За почти два десятка лет он проехал всего 14,1 тысячи километров. Все остальное время машина бережно хранилась в сухом гараже, что и позволило ей избежать главной беды всего семейства Lada Samara - коррозии. Кузова этих моделей никогда не славились стойкостью к ржавчине, особенно в условиях российских зим с их агрессивными реагентами. Найти «четырку» в таком состоянии - большая редкость.

Автомобиль окрашен в популярный в те годы цвет «Кварц» и не имеет никаких следов ржавчины или серьезных дефектов. Под капотом у него находится стандартный для этой модели 1,5-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 77 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это простая и хорошо известная конструкция, которая не доставит проблем новому владельцу.

Самое интересное в этом предложении - цена. Владелец оценил свою «капсулу времени» в 1 000 000 рублей. Сумма, мягко говоря, внушительная для почти 20-летнего ВАЗа. Недавно в продаже появлялась и «семерка» ВАЗ-2107 с похожим ценником. Обе модели все еще пользуются спросом на вторичке и входят в топы продаж, но обычно их стоимость в разы ниже. Сложно сказать, найдется ли ценитель, готовый выложить такие деньги за автомобиль, который пока не представляет серьезной коллекционной ценности. Скорее всего, это покупка для души, для того, кто хочет понастальгировать по ушедшей эпохе, сидя за рулем практически нового автомобиля из прошлого.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2114
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Московская область Сургут
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться