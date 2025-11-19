Этой «четырке» почти 20 лет, а она как новая: почему за нее просят миллион?

19 ноября 2025, 08:16
В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион
Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.
На российском вторичном рынке периодически появляются настоящие жемчужины - автомобили, которые десятилетиями стояли в гаражах и сохранились в первозданном виде. Очередной такой экземпляр, как сообщает «Российская Газета», обнаружили в Московской области. Речь идет о хэтчбеке ВАЗ-2114, который сошел с конвейера в далеком 2006 году, но выглядит так, словно его только вчера забрали из автосалона.
Этот автомобиль - яркий пример так называемой «капсулы времени». За почти два десятка лет он проехал всего 14,1 тысячи километров. Все остальное время машина бережно хранилась в сухом гараже, что и позволило ей избежать главной беды всего семейства Lada Samara - коррозии. Кузова этих моделей никогда не славились стойкостью к ржавчине, особенно в условиях российских зим с их агрессивными реагентами. Найти «четырку» в таком состоянии - большая редкость.
Автомобиль окрашен в популярный в те годы цвет «Кварц» и не имеет никаких следов ржавчины или серьезных дефектов. Под капотом у него находится стандартный для этой модели 1,5-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 77 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это простая и хорошо известная конструкция, которая не доставит проблем новому владельцу.
Самое интересное в этом предложении - цена. Владелец оценил свою «капсулу времени» в 1 000 000 рублей. Сумма, мягко говоря, внушительная для почти 20-летнего ВАЗа. Недавно в продаже появлялась и «семерка» ВАЗ-2107 с похожим ценником. Обе модели все еще пользуются спросом на вторичке и входят в топы продаж, но обычно их стоимость в разы ниже. Сложно сказать, найдется ли ценитель, готовый выложить такие деньги за автомобиль, который пока не представляет серьезной коллекционной ценности. Скорее всего, это покупка для души, для того, кто хочет понастальгировать по ушедшей эпохе, сидя за рулем практически нового автомобиля из прошлого.
Похожие материалы Лада
-
26.08.2025, 09:55
В России выставили на продажу редчайший внедорожник Лада Тарзан с кузовом от хэтчбека ВАЗ-2114 за 650 тысяч рублей.
В Сыктывкаре продается уникальный экземпляр мелкосерийного внедорожника Лада Тарзан 2001 года. Автомобиль построен на базе агрегатов от Нивы, но отличается крайне редким кузовом от хэтчбека ВАЗ-2114. За машину с пробегом 136 тысяч километров просят 650 000 рублей. Все подробности о необычном лоте.Читать далее
-
14.08.2025, 08:19
Российский автопарк стареет: владельцы популярных моделей стали значительно чаще обращаться в автосервисы в 2025 году
В 2025 году россияне стали на 13% чаще ремонтировать свои автомобили. Совместное исследование показало, что средний возраст машин достиг почти 10 лет, а пробег вырос на 14%. Узнайте, владельцы каких популярных моделей, включая Volkswagen Polo и Lada Vesta, столкнулись с резким ростом поломок и стоимости обслуживания.Читать далее
-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
16.02.2019, 22:46
Названы лучшие автомобили для студентов
По мере тотального роста цен автомобиль вновь начинает переходить из категории «средства передвижения» в категорию «роскошь». Даже подержанная машина стоит немало. А ведь потребуется каждый месяц выделять деньги на ее содержание и ремонт. Предлагаем вашему вниманию пять наиболее доступных вариантов.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 10:24
Choo Choo Customs El Camino SS: редкий американский спорт-ут, который забывать нельзя
Восьмидесятые подарили автолюбителям необычный El Camino SS, созданный Choo Choo Customs. Эта машина не была настоящим спорткаром, но сумела стать культовой. Почему ее до сих пор обсуждают? В чем секрет ее популярности? Узнайте, что скрывается за легендой американских утилитарных купе.Читать далее
-
19.11.2025, 09:51
Владелец в США продает советский истребитель за цену подержанного Corvette C8
Мечтали ли вы когда-нибудь стать пилотом настоящего истребителя? Один энтузиаст из Флориды воплотил эту мечту в реальность. Теперь он готов расстаться с уникальным самолетом. Цена сопоставима с популярным спорткаром. Кто решится на такую покупку?Читать далее
-
19.11.2025, 09:04
Changan сдает позиции в России: отмена скидок обрушила долю рынка
Changan теряет популярность в России. Продажи бренда заметно снизились. Компания изменила свою ценовую политику. Покупатели лишились выгодных предложений. Что ждет марку в будущем? Конкуренты не дремлют и наступают.Читать далее
- 265 000 РВАЗ (Lada) 2114 2012 в Москве
- 248 000 РВАЗ (Lada) 2114 2013 в Москве
- 350 000 РВАЗ (Lada) 2114 2011 в Москве
- 255 000 РВАЗ (Lada) 2114 2013 в Москве
- 320 000 РВАЗ (Lada) 2114 2013 в Москве
- 299 000 РВАЗ (Lada) 2114 2008 в Москве
- 357 000 РВАЗ (Lada) 2114 2007 в Москве
- 257 000 РВАЗ (Lada) 2114 2007 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2114 2004 в Москве
- 199 000 РВАЗ (Lada) 2114 2006 в Москве