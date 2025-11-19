Этой «четырке» почти 20 лет, а она как новая: почему за нее просят миллион?

В Подмосковье нашли идеальный ВАЗ-2114 и просят за него 1 миллион

Найдена настоящая «капсула времени». Это хэтчбек ВАЗ-2114 2006 года. Автомобиль сохранился в идеальном состоянии. Пробег у машины просто смешной. Владелец просит за нее миллион рублей. Но есть один интересный нюанс.

На российском вторичном рынке периодически появляются настоящие жемчужины - автомобили, которые десятилетиями стояли в гаражах и сохранились в первозданном виде. Очередной такой экземпляр, как сообщает «Российская Газета», обнаружили в Московской области. Речь идет о хэтчбеке ВАЗ-2114, который сошел с конвейера в далеком 2006 году, но выглядит так, словно его только вчера забрали из автосалона.

Этот автомобиль - яркий пример так называемой «капсулы времени». За почти два десятка лет он проехал всего 14,1 тысячи километров. Все остальное время машина бережно хранилась в сухом гараже, что и позволило ей избежать главной беды всего семейства Lada Samara - коррозии. Кузова этих моделей никогда не славились стойкостью к ржавчине, особенно в условиях российских зим с их агрессивными реагентами. Найти «четырку» в таком состоянии - большая редкость.

Автомобиль окрашен в популярный в те годы цвет «Кварц» и не имеет никаких следов ржавчины или серьезных дефектов. Под капотом у него находится стандартный для этой модели 1,5-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 77 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Это простая и хорошо известная конструкция, которая не доставит проблем новому владельцу.

Самое интересное в этом предложении - цена. Владелец оценил свою «капсулу времени» в 1 000 000 рублей. Сумма, мягко говоря, внушительная для почти 20-летнего ВАЗа. Недавно в продаже появлялась и «семерка» ВАЗ-2107 с похожим ценником. Обе модели все еще пользуются спросом на вторичке и входят в топы продаж, но обычно их стоимость в разы ниже. Сложно сказать, найдется ли ценитель, готовый выложить такие деньги за автомобиль, который пока не представляет серьезной коллекционной ценности. Скорее всего, это покупка для души, для того, кто хочет понастальгировать по ушедшей эпохе, сидя за рулем практически нового автомобиля из прошлого.