В Подмосковье обезвредили банду автоподставщиков: пенсионерку, подростка и шеф-повара

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По версии следствия, идейным вдохновителем и главарем автоподставщиков была ранее неоднократно судимая за мошенничество пенсионерка. Именно она разработала схему и вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка. Злоумышленники ездили по дорогам Домодедовского городского округа на премиальном внедорожнике и высматривали «жертву». Заметив иномарку с пожилым водителем, они обгоняли ее и намеренно снижали скорость. Когда «жертва» обгоняла автомобиль преступников, они бросали в машину мелкий предмет, имитируя незначительную аварию.

Дождавшись, пока обогнавший отъедет на определенное расстояние, мошенники отправлялись в погоню и принуждали его остановиться. Выражая возмущение, один из аферистов сообщал водителю о якобы совершенном ДТП. В это время второй наносил на иномарку потерпевшего царапину, которая должна была подтвердить факт столкновения, рассказали в пресс-службе МВД России.

Фото: unsplash.com

Затем преступники звонили соучастнику, который изображал сотрудника правоохранительных органов. По телефону он объяснял «жертве», что за оставление места ДТП ему грозит лишение прав, и рекомендовал решить вопрос без привлечения полиции. Во время второго звонка соучастник уже представлялся сотрудником автосервиса и озвучивал сумму замены бокового зеркала на новое. «Жертва» переводила на банковскую карту мошенников пятизначную сумму.

Двух участников банды арестовали, а третьему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уже доказана их причастность к шести эпизодам, идет проверка других аналогичных инцидентов.

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