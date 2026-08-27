138 метров за 200 рублей: В Подмосковье появилась самая дорогая платная дорога в мире — 1449 ₽ за километр

27 августа 2026, 00:36
В Подмосковье обнаружен участок дороги с самой высокой стоимостью проезда в мире
В Подмосковье обнаружен участок дороги с самой высокой стоимостью проезда в мире
В Ленинском районе Московской области появился уникальный участок дороги: за проезд по 138 метрам с четырьмя шлагбаумами водителям приходится платить 200 рублей. Это делает его самым дорогим платным отрезком в мире по цене за километр. Ситуация вызывает вопросы о законности и последствиях для автомобилистов.
В Московской области, в Ленинском районе, появился платный участок дороги, ведущий к селу Остров, на котором установлен шлагбаум. Стоимость проезда по 138 метрам составляет 200 рублей. Если пересчитать, выходит 1449 рублей за километр - это абсолютный рекорд среди платных дорог не только в России, но и в мире.
Для сравнения, на трассе М-11 «Ленинградка», стоимость одного километра составляет всего 6,3 рубля. Разница между двумя этими дорогами — 230-кратная. Ситуация невыдуманная: шлагбаумы работают официально, а их количество уже увеличилось с одного до четырех.
История появления этой платной дороги берет свое начало с территории застройки. Основной выезд из села Остров оказался перекрыт новыми жилыми комплексами, что привело к пробкам и проблемам с объездом. Альтернативой осталась только старая дорога через Остров. Владельцы рыболовных баз и баз отдыха, расположенные вокруг села, приобрели участок длиной 138 метров, установили шлагбаумы и начали взимать плату, объясняя это въездом на частную территорию.
Юридически ситуация выглядит неоднозначно. Если дорога не относится к категории общего пользования и не ведет к частным домам, взимание платы законно. Однако, ситуация, при которой участок был продан по заниженной цене через подставные структуры, вызывает вопросы по прозрачности сделки.
Попытки оспорить установку шлагбаумов в суде пока не дали результата: конструкции продолжают функционировать, а областные власти заявляют, что речь идет о частной земле. В итоге шлагбаумы остаются, а пробки на других выездах из села только усиливаются.
Ситуация с дорогой на Острове напоминает о том, как вопросы собственности и трудовой деятельности могут повлиять на повседневную жизнь автомобилистов. Важно помнить, что при встрече с незаконными шлагбаумами на дорогах рекомендуется фиксировать факты взимания денег на видео, обращаться в прокуратуру или ГИБДД.
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