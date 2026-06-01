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Автор: Элина Градова

1 июня 2026, 16:44

В Подмосковье открыли ключевой участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Подмосковье открыли ключевой участок Южно-Лыткаринской автодороги

Новая трасса ускорит путь и снизит нагрузку на МКАД - подробности запуска

В Подмосковье открыли ключевой участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Московской области появился новый участок автодороги. Он изменит привычные маршруты автомобилистов. Ожидаются заметные перемены для жителей сразу нескольких округов. Эксперты прогнозируют снижение пробок.

В Московской области появился новый участок автодороги. Он изменит привычные маршруты автомобилистов. Ожидаются заметные перемены для жителей сразу нескольких округов. Эксперты прогнозируют снижение пробок.

В Московской области начал работу новый отрезок Южно-Лыткаринской автодороги, соединяющий Егорьевское шоссе с магистралью М-12 «Восток». Этот участок стал логическим продолжением ранее введенной части трассы и уже влияет на транспортную ситуацию в регионе, пишет 360.ru.

Общая протяженность новой дороги составляет 23 километра. Здесь организовано бессветофорное движение, что позволяет автомобилистам быстрее добираться из Ленинского округа до Балашихи. Благодаря запуску этого направления, часть транзитного транспорта перераспределяется с МКАД и других крупных трасс, включая М-2, М-4, М-5, а также Каширское шоссе и городские улицы. Особенно ощутимы перемены для жителей Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Южно-Лыткаринская автодорога строится в рамках национального проекта и считается самым масштабным концессионным проектом Подмосковья. Финансирование осуществляется за счет федеральных и региональных средств. Вся трасса охватит четыре округа и достигнет 45 километров в длину. В состав дороги войдут 10 развязок и 64 инженерных сооружения, включая мосты и путепроводы. После полного завершения проекта транспортная доступность улучшится для более чем 3,5 миллиона человек, а ЮЛА станет альтернативой МКАД, разгружая основные направления и устраняя заторы на железнодорожных переездах.

На сегодняшний день автомобилисты уже пользуются более чем 21 километром новой магистрали. Первый введенный участок, соединяющий Варшавское шоссе с развязкой на М-2 «Крым», позволил 20 тысячам водителей ежедневно экономить до получаса в пути между Видным и Бутово. Следующий отрезок, ведущий от Каширского шоссе, ускорил дорогу до аэропорта примерно на 20 минут. Жители Лыткарина и Ленинского округа получили прямой выезд на трассу М-5 благодаря участку от Володарского до Новорязанского шоссе, а мост через Москву-реку связал Андреевское и Лыткарино.

Еще один участок, соединяющий Новорязанское и Егорьевское шоссе, сделал путь из Люберец и Раменского до М-5 и Лыткаринского шоссе значительно быстрее. Теперь, двигаясь по ЮЛА, водители из Орехово-Зуева, Владимира или Казани могут миновать МКАД и направиться к южным районам Подмосковья, а также в Домодедово, избегая перегруженных дорог столицы.

Строительство трассы близится к завершению: готовность объекта составляет 87%. На площадке трудятся более 1,3 тысячи специалистов и задействовано 380 единиц техники. Ведутся работы по установке освещения, монтажу систем очистки стоков и переустройству коммуникаций. Уже этим летом планируется открыть еще два участка - от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе и от А-105 до Володарки.

По прогнозам, в первый год эксплуатации по новой дороге будет проезжать около 40 тысяч автомобилей в сутки. Это позволит снизить нагрузку на восточную часть МКАД примерно на треть и направить транспортные потоки в обход Москвы. В результате жители Видного смогут добираться до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза быстрее, а общая ситуация на дорогах Подмосковья станет заметно лучше.

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