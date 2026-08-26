Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 08:39

В Подмосковье ожидается резкий рост пробок: когда движение станет особенно сложным

В Подмосковье ожидается резкий рост пробок: когда движение станет особенно сложным

Когда лучше не выезжать: разбираем самые опасные дни и часы на дорогах Подмосковья

В Подмосковье ожидается резкий рост пробок: когда движение станет особенно сложным

В конце августа и начале сентября дороги Подмосковья окажутся под серьезной нагрузкой: трафик вырастет на сотни тысяч машин, а привычные маршруты могут стать непроходимыми. Какие дни станут самыми сложными, что грозит водителям и как избежать неприятных сюрпризов - объясняем, почему важно заранее скорректировать свои планы. Мало кто знает, что даже привычные советы могут не сработать в этот период.

В конце августа и начале сентября дороги Подмосковья окажутся под серьезной нагрузкой: трафик вырастет на сотни тысяч машин, а привычные маршруты могут стать непроходимыми. Какие дни станут самыми сложными, что грозит водителям и как избежать неприятных сюрпризов - объясняем, почему важно заранее скорректировать свои планы. Мало кто знает, что даже привычные советы могут не сработать в этот период.

В ближайшие недели автомобилистам Московской области стоит быть особенно внимательными: по информации Autonews, дорожная ситуация в регионе заметно осложнится. Причина - традиционный всплеск трафика в конце лета и начале осени, когда к обычным потокам добавляются возвращающиеся из отпусков жители, дачники и родители, спешащие к началу учебного года. Это не просто сезонное явление: по оценкам специалистов, количество машин на трассах увеличится примерно на 100 тысяч, а загруженность вырастет на треть по сравнению с обычными летними днями.

Особое внимание стоит уделить последним числам августа. Уже с 29 и 30 числа ситуация на дорогах может стать критической: в субботу традиционно образуются заторы на выезде из Москвы, а вечером воскресенья - на въезде обратно. Водителям, планирующим поездки на дачу, советуют выезжать до 15:00 или после 21:00, чтобы избежать пиковых нагрузок. Тем, кто возвращается в столицу, лучше отправляться ранним утром или после 20:00. В эти дни даже привычные маршруты могут оказаться неожиданно перегруженными, особенно вблизи торговых центров и детских магазинов.

Настоящее испытание ждет автомобилистов 1 сентября - в День знаний. Утренний час пик начнется раньше обычного: родители повезут детей к школьным линейкам уже до 7 утра, а пробки возле образовательных учреждений могут появиться еще до стандартного рабочего трафика. Эксперты советуют выезжать на 30-40 минут раньше привычного времени, чтобы не опоздать. Сложная ситуация сохранится и 2 сентября, когда начнется полноценная учебная неделя.

В течение первой недели сентября наиболее плотный поток ожидается утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 17:30 до 20:00. Дополнительную опасность создадут первые осенние дожди: ухудшение видимости и скользкое покрытие увеличивают риск аварий. Водителям стоит быть особенно осторожными и заранее планировать маршруты, учитывая возможные задержки.

С 4 по 6 сентября ситуация на трассах останется напряженной из-за традиционного «дачного разъезда». Однако уже к 6 сентября ажиотаж пойдет на спад, и движение станет чуть свободнее. Важно помнить, что даже небольшие изменения в погоде или незначительные ДТП могут привести к серьезным заторам, особенно на ключевых магистралях.

Как отмечают специалисты, подобные всплески трафика - не редкость для крупных городов и пригородов. Например, эксперты ранее объясняли, почему попытки сэкономить топливо или выбрать альтернативные маршруты не всегда приводят к желаемому результату: иногда такие решения могут обернуться дополнительными проблемами для водителей. Поэтому важно не только следить за прогнозами, но и учитывать рекомендации специалистов по безопасности и организации движения.

Для справки: в Москве с 28 по 30 августа будут перекрыты улицы в районе «Лужников» из-за проведения концертов, что также может повлиять на трафик в соседних районах. В целом, начало осени традиционно считается самым сложным периодом для автомобилистов: к сезонным факторам добавляются погодные изменения и рост числа аварий. По статистике, именно в эти дни фиксируется максимальное количество обращений в службы эвакуации и дорожные службы. Водителям стоит заранее продумать свои маршруты, следить за обновлениями и быть готовыми к неожиданным задержкам.

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