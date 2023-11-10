В Подмосковье под автомобилем Skoda рухнул мост: его хотели отремонтировать еще в 2022 году

Ранее мы писали Разрушения мостов: самые известные в мире трагедии Мосты падают не только в России. Увы, но подобное периодически происходит во всем мире (быть может не так ... Читать далее

По информации ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 10 ноября около 11:30 в городском округе Подольск на автодороге Щапово – Дубровицы в районе деревне Кутьино. Мост рухнул, когда по нему проезжал белый автомобиль Skoda. За рулем сидела 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с травмами груди и ног, а также ушибом головы.

По информации издания Mash, мост собирались отремонтировать с конца прошлого года. Местные жители неоднократно жаловались властям на ужасное состояние конструкции: несущие балки давно прогнили. Проект для восстановления заказали за 6,3 млн рублей только со второго раза, но до самих работ дело так и не дошло. На место ЧП выехали криминалисты и следователь ГСУ СК России по Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Движение на участке для автомобилистов и пешеходов временно закрыто. Объезд организован через деревни Дубровицы и Щапово.

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