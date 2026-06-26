Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 07:28

В Подмосковье появятся сотни новых камер фиксации нарушений до конца года

В Подмосковье появятся сотни новых камер фиксации нарушений до конца года

Масштабное обновление систем контроля на дорогах региона - что изменится для водителей

В Подмосковье появятся сотни новых камер фиксации нарушений до конца года

В столичном регионе готовят крупные перемены для автомобилистов. Власти Подмосковья усиливают контроль на трассах. Ожидаются новые меры по безопасности. Следите за развитием ситуации.

В столичном регионе готовят крупные перемены для автомобилистов. Власти Подмосковья усиливают контроль на трассах. Ожидаются новые меры по безопасности. Следите за развитием ситуации.

В Московской области в ближайшие месяцы планируется заметное расширение системы автоматического контроля дорожного движения. Региональные власти намерены до конца текущего года установить 300 современных комплексов фиксации нарушений, а также провести модернизацию уже действующих камер. Как сообщает Quto, эти меры станут частью масштабной программы по снижению числа аварий и повышению безопасности на дорогах.

По информации областного Минтранса, до конца 2026 года планируется обновить 500 существующих комплексов, что позволит повысить точность и эффективность выявления нарушений. Новые камеры будут размещены на наиболее загруженных участках региональных трасс, где фиксируется наибольший поток транспорта и повышенный риск ДТП.

Власти отмечают, что благодаря внедрению современных технологий и ужесточению контроля, за первые пять месяцев 2026 года в Подмосковье удалось достичь минимального за последнее десятилетие уровня смертности на дорогах. Существенно сократилось и количество аварий, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде - снижение составило 58%. За этот период инспекторы задержали более 6 тысяч водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, а в отношении 640 из них были возбуждены уголовные дела за повторные нарушения.

В регионе ежедневно передвигаются миллионы автомобилей, и несмотря на интенсивный трафик, статистика аварийности продолжает снижаться. За последние десять лет количество ДТП уменьшилось на 60%. Власти связывают этот результат с внедрением новых технологий и ответственным подходом сотрудников дорожных служб.

Масштабное обновление системы фиксации нарушений призвано не только повысить дисциплину среди водителей, но и создать дополнительные условия для предотвращения опасных ситуаций на дорогах. Ожидается, что новые комплексы позволят оперативно реагировать на нарушения и способствовать дальнейшему снижению числа аварий.

Власти региона подчеркивают, что безопасность участников дорожного движения остается приоритетом, а внедрение современных решений - важный шаг на пути к снижению числа трагедий на трассах Московской области.

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