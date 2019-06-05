5 июня 2019, 12:16
В Подмосковье прошел дрифт-фестиваль
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На подмосковном автодроме ADM Raceway состоялся фестиваль Drift Expo Track Mode, собравший в этом году более 200 участников, среди которых были как профессиональные гонщики, так и простые любители дрифта.
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Одна из самых старых дрифт-команд в России, The Evil Empire, базирующаяся в Санкт-Петербурге, привезла на фестиваль сразу два спорткара Flanker F. Автомобиль построен из композитных материалов: карбона и кевлара. Его кузов выкрашен в оранжевый цвет. Спорткар оснащен 7,6-литровой «восьмеркой», с которой удалось снять 640 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Имя для «болида» выбирали подписчики команды в соц.сетях. С большим отрывом победил Flanker – именно так в НАТО неформально называют экспериментальный российский истребитель СУ-37.
Присутствовала на фестивале и команда «КАМАЗ Мастер». Свое мастерство в одиночном и параллельном дрифте продемонстрировал пилот команды Айрат Мардеев. В общей сложности на мероприятие привезли более сотни уникальных автомобилей. Зрители увидели выступление представителей спортивных команд, свободные заезды по треку для всех желающих участников и серию выступлений для определения лучшего power slide.
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