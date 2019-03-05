5 марта 2019, 16:39
В Подмосковье пройдет 23-й Российский Интернет Форум
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C 17 по 19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» состоится крупнейшее мероприятие Рунета – Российский Интернет Форум. Одновременно с работой Форума будет организована выставка и фестиваль интернет-технологий.
Организатором Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ) выступила Ассоциация Электронных Коммуникаций. Финансовую поддержку мероприятию оказало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В нынешнем году Форум откроется в 23-й раз.
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Главные темы РИФ+КИБ 2019:
• Геосервисы и геоданные
• Искусственный интеллект (AI)
• Digital Transformation
• Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst)
• Дизайн и UX/UI
• Большие массивы данных (Big Data)
• Digital Marketing
• PR & Media
• Защита персональных данных (GDPR)
На выставке, которую организуют параллельно с форумом, более 80 ведущих российских и зарубежных компаний, сервисов и стартапов представят свои новые продукты и разработки, предложат опробовать инновационные технологические решения для бизнеса и жизни.
Организаторы фестиваля РИФ+КИБ 2019 обещают яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы и разнообразные развлечения на открытом воздухе: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля станет празднование 25-летия Рунета.
Для участия в РИФ+КИБ 2019 необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос. Подробную информацию можно уточнить на сайте: https://2019.rif.ru.
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