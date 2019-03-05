5 марта 2019, 16:39

В Подмосковье пройдет 23-й Российский Интернет Форум

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C 17 по 19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» состоится крупнейшее мероприятие Рунета – Российский Интернет Форум. Одновременно с работой Форума будет организована выставка и фестиваль интернет-технологий.
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В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
В Подмосковье пройдет 23 й Российский Интернет Форум
Организатором Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ) выступила Ассоциация Электронных Коммуникаций. Финансовую поддержку мероприятию оказало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В нынешнем году Форум откроется в 23-й раз.
 
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Ежегодно в рамках РИФ выступают более 600 экспертов в профильных секциях, круглых столах и панельных дискуссиях. Всего, свыше 100 двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах за 3 дня работы форума. В этом году участникам предложат два новых формата – хакатон и мастер-классы на смежные темы.

Главные темы РИФ+КИБ 2019:

Геосервисы и геоданные
Искусственный интеллект (AI)
Digital Transformation
Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst)
Дизайн и UX/UI
Большие массивы данных (Big Data)
Digital Marketing
PR & Media
Защита персональных данных (GDPR)

На выставке, которую организуют параллельно с форумом, более 80 ведущих российских и зарубежных компаний, сервисов и стартапов представят свои новые продукты и разработки, предложат опробовать инновационные технологические решения для бизнеса и жизни.

Организаторы фестиваля РИФ+КИБ 2019 обещают яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы и разнообразные развлечения на открытом воздухе: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля станет празднование 25-летия Рунета.

Для участия в РИФ+КИБ 2019 необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос. Подробную информацию можно уточнить на сайте: https://2019.rif.ru.  


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В Подмосковье пройдет 23-й Российский Интернет Форум
Организатором Российского Интернет Форума (РИФ+КИБ) выступила Ассоциация Электронных Коммуникаций. Финансовую поддержку мероприятию оказало Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. В нынешнем году Форум откроется в 23-й раз. {{material_125868}}Ежегодно в рамках РИФ выступают более 600 экспертов в профильных секциях, круглых столах и панельных дискуссиях. Всего, свыше 100 двухчасовых мероприятий в 8 параллельных залах за 3 дня работы форума. В этом году участникам предложат два новых формата – хакатон и мастер-классы на смежные темы.Главные темы РИФ+КИБ 2019:• Геосервисы и геоданные• Искусственный интеллект (AI)• Digital Transformation• Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst)• Дизайн и UX/UI• Большие массивы данных (Big Data)• Digital Marketing• PR & Media• Защита персональных данных (GDPR)На выставке, которую организуют параллельно с форумом, более 80 ведущих российских и зарубежных компаний, сервисов и стартапов представят свои новые продукты и разработки, предложат опробовать инновационные технологические решения для бизнеса и жизни.Организаторы фестиваля РИФ+КИБ 2019 обещают яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы и разнообразные развлечения на открытом воздухе: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля станет празднование 25-летия Рунета.Для участия в РИФ+КИБ 2019 необходимо зарегистрироваться и оплатить регистрационный взнос. Подробную информацию можно уточнить на сайте: https://2019.rif.ru.  
2019-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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