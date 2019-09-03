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3 сентября 2019, 07:24

В Подмосковье пройдет «Хот-хэтч пикник»

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7 сентября на аэродроме «Быково» Авто.ру проведет «Хот-хэтч пикник» для владельцев и поклонников заряженных хэтчбеков. В программе мероприятия: заезды на треке, лекции, тест-драйвы новых заряженных моделей и, конечно, пикник.
В Подмосковье пройдет Хот хэтч пикник

 

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Пик популярности «горячих» хэтчбеков пришёлся на 1990-е. Но со временем автопроизводители начали постепенно снимать их с конвейера. Сегодня хот-хэтчи остались только у самых преданных поклонников. Автомобили привлекают своим спортивным характером: мощным двигателем, специальной подвеской и брутальным аэродинамическими обвесом. 

Одни из самых распространенных моделей в России: Honda Civic Type R в кузове FN2, Opel Astra OPC и Ford Focus RS 2009. Каждый владелец «заряженного» хэтчбека обычно старается придать своему автомобилю индивидуальный стиль. Встретить два одинаковых хот-хэтча практически невозможно. Убедиться в этом лично можно будет 7 сентября на аэродроме «Быково», где Авто.ру организует специальное мероприятие для владельцев «горячих» хэтчбеков и всех, кто неравнодушен к этим ярким автомобилям.

В программе не только пикник и выставка хот-хэтчей, но и гонки на треке, тест-драйвы новых моделей и лекции. Владельцы, при наличии разрешения, могут стать участниками заезда на классическую дрэговую дистанцию в 402 метра. Вход на мероприятие бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться, а на входе показать установленное на смартфон приложение Авто.ру.

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В Подмосковье пройдет «Хот-хэтч пикник»
{{material_123251}}Пик популярности «горячих» хэтчбеков пришёлся на 1990-е. Но со временем автопроизводители начали постепенно снимать их с конвейера. Сегодня хот-хэтчи остались только у самых преданных поклонников. Автомобили привлекают своим спортивным характером: мощным двигателем, специальной подвеской и брутальным аэродинамическими обвесом. Одни из самых распространенных моделей в России: Honda Civic Type R в кузове FN2, Opel Astra OPC и Ford Focus RS 2009. Каждый владелец «заряженного» хэтчбека обычно старается придать своему автомобилю индивидуальный стиль. Встретить два одинаковых хот-хэтча практически невозможно. Убедиться в этом лично можно будет 7 сентября на аэродроме «Быково», где Авто.ру организует специальное мероприятие для владельцев «горячих» хэтчбеков и всех, кто неравнодушен к этим ярким автомобилям.В программе не только пикник и выставка хот-хэтчей, но и гонки на треке, тест-драйвы новых моделей и лекции. Владельцы, при наличии разрешения, могут стать участниками заезда на классическую дрэговую дистанцию в 402 метра. Вход на мероприятие бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться, а на входе показать установленное на смартфон приложение Авто.ру.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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