3 сентября 2019, 07:24
В Подмосковье пройдет «Хот-хэтч пикник»
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7 сентября на аэродроме «Быково» Авто.ру проведет «Хот-хэтч пикник» для владельцев и поклонников заряженных хэтчбеков. В программе мероприятия: заезды на треке, лекции, тест-драйвы новых заряженных моделей и, конечно, пикник.
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В программе не только пикник и выставка хот-хэтчей, но и гонки на треке, тест-драйвы новых моделей и лекции. Владельцы, при наличии разрешения, могут стать участниками заезда на классическую дрэговую дистанцию в 402 метра. Вход на мероприятие бесплатный, но нужно предварительно зарегистрироваться, а на входе показать установленное на смартфон приложение Авто.ру.
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