Как старый Урал-4320 превратили в уникальный экспедиционный автомобиль с мощностью 600 л.с. и комфортом для дальних поездок

В Подмосковье создали модернизированный Урал-ТМ Барс с американским мотором Caterpillar

В Подмосковье завершили проект по глубокой модернизации Урал-4320: автомобиль получил двигатель Caterpillar, новую трансмиссию и полностью переделанный салон. Машина предназначена для сложных экспедиций и длительных путешествий.

В Подмосковье завершили проект по глубокой модернизации Урал-4320: автомобиль получил двигатель Caterpillar, новую трансмиссию и полностью переделанный салон. Машина предназначена для сложных экспедиций и длительных путешествий.

Проект по созданию уникального экспедиционного автомобиля на базе Урал-4320 в Подмосковье привлек внимание автолюбителей и специалистов. Причина проста: на выходе получился не просто восстановленный грузовик, а полностью переосмысленный внедорожник, способный решить проблемы, которые не под силу большинству серийных машин. Подобный подход к современным технологиям встречается крайне редко, особенно когда речь идет о столь масштабных изменениях.

Изначально Урал-4320 приобретался для выездов на природу и путешествий, однако после неудачной попытки восстановить двигатель на заводе владелец решил не ограничиваться ремонтом, а создать что-то принципиально новое. Машину разобрали до рамы, обработали антикоррозийным покрытием и перекрасили. Дизельный мотор ЯМЗ-236 заменили на Caterpillar C15, который доработали для повышения мощности до 600 л.с. Вместе с ним установлена ​​10-ступенчатая механическая коробка Eaton Fuller Roadranger, а раздаточная коробка заменена на более прочную ZF, рассчитанную на экстремальные нагрузки и позволяющую отключать передний мост для экономии топлива.

Фото: Авто Mail / Б-Армс

Технические решения и доработки

Внедрение двигателя Caterpillar потребовало серьезных инженерных решений: были изготовлены новые опоры, полностью пересобрана выхлопная система, кабина приподнята на 25 см для размещения агрегата и повышения комфорта. Система охлаждения теперь состоит из двух доработанных радиаторов от КАМАЗа и радиатора кондиционера, которые перенесли за кабину. Там же добавили гидравлическую систему для лебедок. Объем охлаждающей жидкости увеличился до 120 литров, чтобы машина могла работать в условиях жары и тяжелого бездорожья.

Топливная система тоже подверглась изменениям: основной бак из нержавейки на 500 литров и дополнительный почти на 1000 литров позволяют не только преодолевать большее расстояние, но и заправлять другие машины в экспедиции. Расход топлива составляет 25-30 литров на 100 км, что для такой массы и скорость вполне ожидаемо. Внедрили предпусковой подогрев двигателя и дополнительный обогрев салона, полностью переделали тормоза на пневматические.

Кабина и салон: новый уровень комфорта.

Особое внимание уделили кабине. Заводская двойная кабина была собрана некачественно, поэтому ее полностью переделали: увеличили высоту крыши на 15 см, удлинили заднюю стенку, изготовили новый пол из стали толщиной 2,5 мм. Кабина теперь установлена ​​на новых опорах и подрамнике, что повышает жесткость и комфорт. Внутри - полная шумоизоляция, кастомная панель приборов, современные универсальные сиденья для грузовой техники. Передние сиденья теперь пневматические, а между ними - туннель с боковой печкой для задних пассажиров, которых может быть трое. Для них предусмотрен отдельный кондиционер.

В салоне установлены два монитора, современная аудиосистема с сабвуфером, две рации, тахограф и система кругового обзора. Подогрев лобового стекла и электрические стеклоподъемники добавляют удобства. От заводской комплектации остались только подрулевые переключатели и рулевая колонка, руль и педаль газа заменены на современные аналоги.

Электрика, кузов и оснащение

Поскольку электрооборудование двигателя рассчитано на 12 вольт, а Урал изначально работает на 24 вольта, вся проводка выполнена с нуля. Установили два новых аккумулятора на 12 вольт, трансформаторы на 24 вольта и полностью переработали электросистему. Для удобства входа в кабину сконструировали подножки, в которые были внедрены аккумуляторы и хозяйственные ящики.

Кузов также сварили заново, стали скобы для улучшения проходимости, тент изготовили на заказ. Передний силовой бампер спроектировали с нуля, оснастили его современной светотехникой и мощной гидравлической лебедкой с длинным тросом. Еще одна лебедка, установленная сзади, обе управляются как из салона, так и снаружи. Все детали бампера были сначала смоделированы в 3D, затем вырезаны на плазменной стойке и собраны с учетом уровня сварных швов.

Итоги и значение проекта

Проект получил название «Урал-ТМ Барс» и стал визитной карточкой компании «Б-Армс», специализирующейся на глубокой прогрессивной технике, включая военную. На создание машины ушел год и 22 миллиона рублей. Итог - универсальный экспедиционный автомобиль, способный не только преодолевать сложнейшие маршруты, но и обеспечивать высокий уровень комфорта для экипажа. Подобный подход к современной отечественной технике может стать вызовом для других энтузиастов и компаний, работающих в сфере автотюнинга и экспедиционного транспорта.