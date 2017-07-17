17 июля 2017, 14:38
В Подмосковье стало меньше аварий
По итогам 6 месяцев текущего года количество аварий на федеральных трассах Московской области сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дорожники улучшили инфраструктуру, а ГИБДД усилила контроль над водителями.
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В прошлом году в Московской области отремонтировали свыше 300 км дорожной сети. Кроме того, в 2016 году было обустроено 32 километра линий электроосвещения, построено два новых наземных пешеходных перехода, а также установлено 25 дополнительных светофорных объектов.
В этом году в планах дорожников отремонтировать более 300 км федеральных трасс, а также 35 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб).
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| Кому: Nikolai78 Можно уточнить где покупали автомобиль и когда.
Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
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