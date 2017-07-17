17 июля 2017, 14:38

В Подмосковье стало меньше аварий

По итогам 6 месяцев текущего года количество аварий на федеральных трассах Московской области сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дорожники улучшили инфраструктуру, а ГИБДД усилила контроль над водителями.
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Снизить аварийность удалось на трассах М-5 «Урал» (на 38%), М-9 «Балтия» (на 30%), М-2 «Крым» (на 33%), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 43%), Ярославском (на 15%) и Дмитровском шоссе (на 28%).

В прошлом году в Московской области отремонтировали свыше 300 км дорожной  сети. Кроме того, в 2016 году было обустроено 32 километра линий электроосвещения, построено два новых наземных пешеходных перехода, а также установлено 25 дополнительных светофорных объектов.

В этом году в планах дорожников отремонтировать более 300 км федеральных трасс, а также 35 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб).

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Отзывы по теме
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Stanislav78
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| Кому: Nikolai78 Можно уточнить где покупали автомобиль и когда.
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Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
arallov_85
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В Подмосковье стало меньше аварий
{{material_119864}} Снизить аварийность удалось на трассах М-5 «Урал» (на 38%), М-9 «Балтия» (на 30%), М-2 «Крым» (на 33%), на подъездной дороге к аэропорту «Домодедово» (на 43%), Ярославском (на 15%) и Дмитровском шоссе (на 28%).В прошлом году в Московской области отремонтировали свыше 300 км дорожной  сети. Кроме того, в 2016 году было обустроено 32 километра линий электроосвещения, построено два новых наземных пешеходных перехода, а также установлено 25 дополнительных светофорных объектов.В этом году в планах дорожников отремонтировать более 300 км федеральных трасс, а также 35 искусственных сооружений (мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб).
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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