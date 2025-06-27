В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
В результате 47-летний мотоциклист, гражданин Сербии Александр Веселинович, скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель BMW отделался ушибом спины, его пассажирка Изабелла не пострадала.
В настоящее время следователи изучают все обстоятельства трагедии. По факту смертельного ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Авария стала очередными напоминанием о том, что даже опытные водители могут допустить фатальные ошибки.
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SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
С 3 по 5 июля в московском Центре событий РБК пройдет ежегодная конференция SM Network 2025 – одно из ключевых мероприятий для профессионалов digital-сферы, маркетинга, коммуникаций и технологий. Организаторы обещают формат, в котором участники не просто слушают, а участвуют в обсуждении, задают вопросы и находят новых партнеров.Читать далее
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В условиях сокращения официального импорта, ужесточения правил работы с дилерами и роста цен, все больше россиян обращают внимание на альтернативные способы покупки. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, чего боятся дилеры и как выгоднее всего приобрести автомобиль в 2025 году.Читать далее
-
27.06.2025, 08:29
Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz
Легендарный советский седан ГАЗ-21 «Волга» образца 1968 года выставлен на продажу в пригороде Брюсселя. За автомобиль с заявленным пробегом всего 1 000 км продавец просит 95 тысяч евро.Читать далее
-
26.06.2025, 18:35
УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 18:22
Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Компания Hyundai ищет пути для возвращения на российский авторынок. Пока санкции с нашей страны официально не сняты, корейцы хотят попробовать сложную логистическую схему через Китай и Казахстан. Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
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