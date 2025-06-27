В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера

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По данным подмосковного ГИБДД, авария произошла на Архангельской улице, рядом с жилым комплексом «Ильинские Луга». Водитель черного седана BMW, 38-летний врач-кардиолог, разогнался до приличной скорости и решил не тормозить перед «лежачим полицейским», а объехать его по встречной полосе. На записи с камеры наблюдения видно, как BMW резко выруливает влево, где лоб в лоб сталкивается с движущимся во встречном направлении мотоциклистом.

В результате 47-летний мотоциклист, гражданин Сербии Александр Веселинович, скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель BMW отделался ушибом спины, его пассажирка Изабелла не пострадала.

Фото: пресс-служба МВД Московской области

В настоящее время следователи изучают все обстоятельства трагедии. По факту смертельного ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Авария стала очередными напоминанием о том, что даже опытные водители могут допустить фатальные ошибки.

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