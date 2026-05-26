Запретили аренду - купили свои: почему после блокировки кикшеринга в Подмосковье продажи самокатов взлетели на 72%

26 мая 2026, 09:08
В Подмосковье вводят новые правила для аренды электросамокатов: что изменится
В Подмосковье аренда электросамокатов оказалась под запретом, что привело к неожиданным последствиям. Муниципалитеты и Минтранс региона согласовали новые требования для операторов. Почему это важно именно сейчас, какие города уже изменили подход и что ждет пользователей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ситуация может повлиять на рынок личного транспорта.
В последние месяцы аренда электросамокатов в Подмосковье стала одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов и жителей городов. Причина проста: массовый запрет на прокат этих средств передвижения вызвал не только неудобства для пользователей, но и спровоцировал целую цепочку изменений в транспортной политике региона. Как сообщает Российская Газета, власти были вынуждены вмешаться после многочисленных жалоб на хаотичную парковку, опасное поведение подростков и игнорирование правил операторами кикшеринга.
В числе городов, где сервисы аренды прекратили работу, оказались Люберцы, Котельники, Жуковский, Раменское, Лобня и Солнечногорск. Муниципалитеты начали наводить порядок: обсуждали с операторами условия, вводили ограничения и даже полностью запрещали прокат. Министерство транспорта Московской области подключилось к решению проблемы, предложив единый подход для всех городов. Теперь четко определены зоны парковки, участки с ограничением скорости и максимальное количество самокатов на территории.
В Котельниках, например, аренда была возобновлена только после подписания соглашения между администрацией и операторами. В документе прописали лимит - не более 300 электросамокатов, а также адреса официальных парковок, отмеченных специальной разметкой. Скорость движения ограничили до 25 км/ч на улицах и до 15 км/ч в парках и жилых кварталах. Операторы обязаны контролировать скопление транспорта у метро в часы пик, иначе количество самокатов будет сокращено или аренда вновь окажется под запретом.
В Люберцах ситуация сложнее: несмотря на запрет, аренда самокатов продолжается из-за технического сбоя, а большинство устройств приезжают из Москвы. Местные власти отмечают, что операторы не спешат устранять проблему, а рабочая группа совместно с ГИБДД и администрацией мониторит ситуацию. В прошлом году в округе уже приняли постановление, регулирующее парковки и зоны движения, но операторы не выполнили требования, что и стало причиной ограничений.
Министр транспорта Московской области Марат Сибатулин подчеркивает, что теперь все правила будут закреплены в соглашениях между муниципалитетами и сервисами аренды. Такой подход позволил Черноголовке и Воскресенску избежать полного запрета. В Котельниках администрация настояла на своих условиях, и только после этого сервисы вернулись на улицы города. Остальные округа пока рассматривают возможность возвращения аренды и ведут переговоры с операторами.
Интересно, что запрет аренды уже привел к неожиданному эффекту: продажи личных электросамокатов в Московской области в апреле-мае выросли на 72% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предупреждают, что контролировать частные устройства сложнее, ведь у них нет дистанционного ограничения скорости. По мнению автоэксперта Александра Шумского, если пользователи не смогут арендовать самокат, они просто купят свой, а это создаст новые вызовы для городских властей. Он отмечает, что операторы часто не идут на контакт и не выполняют обязательства, поэтому запрет иногда становится единственным способом навести порядок.
В Москве подобных проблем почти не возникает: крупный мегаполис и большое количество самокатов позволяют операторам быстрее договариваться с властями. В небольших городах, где речь идет о сотнях устройств, процесс согласования идет сложнее. Кстати, электровелосипеды тоже набирают популярность - их продажи выросли на 52% за тот же период.
Для сравнения, в других регионах России обсуждаются похожие вопросы регулирования новых видов транспорта. Например, недавно эксперты объяснили, почему запрет правого руля невозможен и что изменится на дорогах. Это показывает, что тема регулирования транспорта становится все более актуальной и требует комплексного подхода.
В целом, ситуация с электросамокатами в Подмосковье может стать примером для других регионов. Введение четких правил, контроль за операторами и поиск баланса между удобством для жителей и безопасностью на дорогах - вот основные задачи, которые сейчас решают власти. По имеющимся данным, дальнейшее развитие рынка аренды будет зависеть от того, насколько эффективно удастся реализовать новые требования и наладить взаимодействие между муниципалитетами и сервисами проката.
