Редкая пятерка стоит как новая машина — почему такая высокая цена

26 февраля 2026, 16:02
В Подольске продают ВАЗ-2105 2007 года без пробега - цена как у новой Lada Iskra
Неожиданное объявление удивило автолюбителей: в Подольске выставили на продажу ВАЗ-2105, который почти 20 лет простоял без движения. Почему за него просят сумму, сравнимую с ценой нового авто, и что скрывается за этим предложением - разбираемся.
На рынке подержанных автомобилей России редко встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, но именно такой случай произошел в Подольске. Здесь выставили на продажу ВАЗ-2105 2007 года выпуска, который за все время проехал всего 114 километров. Для отечественных автолюбителей это не просто редкость – это настоящий шанс прикоснуться к прошлому, когда «пятерки» еще шли с конвейера в первозданном виде.
Судя по фотографиям из объявления, автомобиль сохранился в идеальном состоянии: белоснежный кузов не тронут временем, на стеклах — заводские наклейки, а салон укрыт прозрачными чехлами. Создается впечатление, что машина только что покинула автосалон. Даже комплект боковых зеркал остался в заводской упаковке и лежит в салоне, что свидетельствует о бережном отношении к автомобилю на протяжении всех этих лет.
Техническая часть тоже не подкачала: под капотом установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 75 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Привод — классический задний, что особенно ценят поклонники советской школы автомобилестроения. Такой набор характеристик был стандартом для своего времени, но сегодня выглядит как привет из прошлого, когда простота и надежность были в приоритете.
Продавец оценил свою «капсулу времени» в 1 350 000 рублей — сумму, сопоставимую с ценой новой Lada Iskra. На первый взгляд цена кажется завышенной, но если принять во внимание коллекционную ценность и уникальное состояние автомобиля, становится понятно, почему стоимость этого лота так высока. С каждым годом найти «пятерку» без пробега становится все сложнее, а для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома такие предложения — настоящая находка.
Интересно, что подобные случаи не единичны. Например, недавно в Екатеринбурге на продажу выставили редкий Ferrari 360 Modena 2000 года с минимальным пробегом, что вызвало не меньший ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие автомобили становятся объектом охоты для ценителей, можно узнать в другом нашем материале о продаже культового Ferrari 360 Modena с незначительным пробегом .
Как пишет «Российская газета», интерес к «капсулам времени» вызывает не только ностальгию, но и желание сохранить часть истории отечественного автопрома. В условиях, когда появляются новые автомобили, а классические модели становятся более редкими, такие предложения постоянно вызывают ажиотаж. Для кого-то это возможность пополнить коллекцию, для других - шанс вспомнить молодость или удивить друзей необычной покупкой.
31.01.2026, 19:48
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля
ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107: ключевые отличия, которые влияли на выбор автомобиля

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 часто воспринимаются как почти одинаковые машины, но различия между ними куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, почему эти модели до сих пор вызывают интерес и как их особенности влияют на эксплуатацию.
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет

Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.
12.12.2025, 15:17
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей
В Москве продают почти новый ВАЗ-2105 из 90-х за 1,3 миллиона рублей

В столице выставили на продажу ВАЗ-2105. Автомобиль проехал всего 300 километров. Он выпущен почти 30 лет назад. Состояние машины просто идеальное. Цена удивляет.
04.12.2025, 14:31
В Германии продают советскую «пятерку» ВАЗ с мощностью спорткара за 50 000 евро
В Германии продают советскую «пятерку» ВАЗ с мощностью спорткара за 50 000 евро

В Европе продают редкий советский автомобиль. Это гоночная Lada с огромной мощностью. Машина почти не имеет пробега. Владелец просит за нее целое состояние. Узнайте подробности об этом уникальном экземпляре.
05.11.2025, 09:00
В Москве на продажу выставили почти новый ВАЗ-2105
В Москве на продажу выставили почти новый ВАЗ-2105

В столице выставлена на продажу «пятерка» 1991 года с пробегом всего 23 тысячи километров. Машина хранилась в гараже, выезжала лишь по праздникам и выглядит почти, как новая. Что скрывает эта «капсула времени» и почему она заинтересует коллекционеров?
09.10.2025, 10:55
В Германии выставили на торги редчайший родстер Lada Bohse Euro-Star за копейки
В Германии выставили на торги редчайший родстер Lada Bohse Euro-Star за копейки

В Европе нашли уникальный автомобиль. Это редкая Lada немецкой сборки. Машина простояла в гараже десятилетия. Теперь ее выставили на продажу. Цена удивляет даже знатоков. Коллекционеры уже начали свою охоту.
03.10.2025, 15:12
В Подмосковье выставили на продажу экспортную «пятерку» ВАЗ в состоянии новой машины
В Подмосковье выставили на продажу экспортную «пятерку» ВАЗ в состоянии новой машины

В Подмосковье обнаружили уникальный советский автомобиль. Это экспортная версия популярной модели. Машина простояла в гараже много лет. Теперь ее выставили на продажу. Состояние автомобиля просто поражает воображение. Владелец готов немного уступить в цене.
11.09.2025, 20:02
В России выставили на продажу почти новый ВАЗ-2105 с мизерным пробегом
В России выставили на продажу почти новый ВАЗ-2105 с мизерным пробегом

На продажу выставили уникальный автомобиль. Это седан из прошлого века. Он сохранился в идеальном состоянии. Пробег машины почти нулевой. Владелец хранил ее в гараже. Настоящая находка для коллекционеров.
13.03.2019, 09:52
Дизельные «легковушки» времен СССР
Дизельные «легковушки» времен СССР

Агрегатами на дешевой солярке в советские времена оснащались преимущественно грузовики и спецтехника. Дизельные легковые автомобили были редкостью, да и те отправлялись прямиком на экспорт. Нам удалось найти несколько наиболее известных дизельных моделей.
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок

В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн

Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.
