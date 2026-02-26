Редкая пятерка стоит как новая машина — почему такая высокая цена

В Подольске продают ВАЗ-2105 2007 года без пробега - цена как у новой Lada Iskra

Неожиданное объявление удивило автолюбителей: в Подольске выставили на продажу ВАЗ-2105, который почти 20 лет простоял без движения. Почему за него просят сумму, сравнимую с ценой нового авто, и что скрывается за этим предложением - разбираемся.

На рынке подержанных автомобилей России редко встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, но именно такой случай произошел в Подольске. Здесь выставили на продажу ВАЗ-2105 2007 года выпуска, который за все время проехал всего 114 километров. Для отечественных автолюбителей это не просто редкость – это настоящий шанс прикоснуться к прошлому, когда «пятерки» еще шли с конвейера в первозданном виде.

Судя по фотографиям из объявления, автомобиль сохранился в идеальном состоянии: белоснежный кузов не тронут временем, на стеклах — заводские наклейки, а салон укрыт прозрачными чехлами. Создается впечатление, что машина только что покинула автосалон. Даже комплект боковых зеркал остался в заводской упаковке и лежит в салоне, что свидетельствует о бережном отношении к автомобилю на протяжении всех этих лет.

Техническая часть тоже не подкачала: под капотом установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 литра, выдающий 75 лошадиных сил. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Привод — классический задний, что особенно ценят поклонники советской школы автомобилестроения. Такой набор характеристик был стандартом для своего времени, но сегодня выглядит как привет из прошлого, когда простота и надежность были в приоритете.

Продавец оценил свою «капсулу времени» в 1 350 000 рублей — сумму, сопоставимую с ценой новой Lada Iskra. На первый взгляд цена кажется завышенной, но если принять во внимание коллекционную ценность и уникальное состояние автомобиля, становится понятно, почему стоимость этого лота так высока. С каждым годом найти «пятерку» без пробега становится все сложнее, а для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома такие предложения — настоящая находка.

Интересно, что подобные случаи не единичны. Например, недавно в Екатеринбурге на продажу выставили редкий Ferrari 360 Modena 2000 года с минимальным пробегом, что вызвало не меньший ажиотаж среди коллекционеров. Подробнее о том, почему такие автомобили становятся объектом охоты для ценителей, можно узнать в другом нашем материале о продаже культового Ferrari 360 Modena с незначительным пробегом .

Как пишет «Российская газета», интерес к «капсулам времени» вызывает не только ностальгию, но и желание сохранить часть истории отечественного автопрома. В условиях, когда появляются новые автомобили, а классические модели становятся более редкими, такие предложения постоянно вызывают ажиотаж. Для кого-то это возможность пополнить коллекцию, для других - шанс вспомнить молодость или удивить друзей необычной покупкой.