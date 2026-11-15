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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

15 ноября 2026, 10:52

«Экспресс» №3/4 Москва — Петербург: что входит в купе 1Б и сколько стоит билет

«Экспресс» №3/4 Москва — Петербург: что входит в купе 1Б и сколько стоит билет

Купе 1Б в «Экспрессе» Москва — Петербург: что предлагает пассажирам поезд повышенного комфорта по цене от 6500 рублей

«Экспресс» №3/4 Москва — Петербург: что входит в купе 1Б и сколько стоит билет

В поезде №3/4 «Экспресс» между Москвой и Петербургом купе класса 1Б продается на одно место. Пассажиру доступны широкая кровать, завтрак и бесплатный бизнес-зал. Разбираем планировку и сервис, сравниваем поезд с другими ночными вариантами.

В поезде №3/4 «Экспресс» между Москвой и Петербургом купе класса 1Б продается на одно место. Пассажиру доступны широкая кровать, завтрак и бесплатный бизнес-зал. Разбираем планировку и сервис, сравниваем поезд с другими ночными вариантами.

Ночной рейс между Москвой и Петербургом отправляется в 23:30 и прибывает в 8:30. В поезде №3/4 «Экспресс» есть вагон с купе класса 1Б на одного пассажира — соседнее место не придется выкупать или надеяться, что оно останется свободным. Подобный вариант решает знакомую проблему поездок в купе, когда попутчик может появиться даже на промежуточной станции.

Есть и другие варианты: некоторые перевозчики дают скидку при покупке всех мест, в «Мегаполисе» такую опцию также можно оформить, но, по описанию вагона она обходится дорого.

В вагоне №3 устроено широкое спальное место — 83 сантиметра, это мягкая кровать без верхней полки. В купе предусмотрены умывальник и шкаф, раскладной столик можно регулировать, а пассажиру выдают две подушки и постельное белье. Такая планировка обеспечивает личное пространство без необходимости оплачивать все купе; о тарифе и устройстве вагона подробнее мы уже писали в разборе вагона 1Б.

Купе — только часть предложения: в стоимость входит полноценный завтрак, блюдо можно выбрать, например заказать кашу, есть и другие варианты — омлет или блины с семгой. К завтраку подают фруктовую тарелку, предусмотрена и выпечка; пассажирам выдают фирменную шоколадку «Экспресс» и дорожный набор с тапочками и средствами гигиены.

По оценке автора обзора, порции настолько щедрые, что одному человеку сложно съесть все. В купейных вагонах есть душ, поезд сохранил фирменную темно-синюю окраску, а в обзоре отдельно упоминается вентиляция с характерным замечанием про «поролон в вентиляции». Есть и преимущество, которое легко упустить при сравнении условий поездки: билет включает бесплатное посещение бизнес-зала на вокзале — для пассажира, прибывающего ранним утром, это возможность провести время до дальнейших дел в зале ожидания другого уровня.

У альтернатив свои компромиссы: «Стриж» предлагает люксы с индивидуальным душем, но прибывает в Москву в 5 утра, а питание в билет не входит; в «Мегаполисе» можно выкупить СВ бизнес-класса на одного пассажира, однако, согласно исходному обзору, особых удобств в самом купе нет; у «Гранд экспресс» встречаются похожие вагоны, но их используют в разных составах. Одноместный формат может подойти деловым пассажирам и тем, кто особенно ценит уединение; его отдельно называют вариантом для пассажиров с особыми потребностями, а бесплатный доступ в бизнес-зал уже включен в билет на «Экспресс».

Пассажирам с билетами 1Б предоставляется доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Стоимость билета зависит от даты и времени поездки: базовый тариф начинается от 6 500 рублей за место, а в пиковые и праздничные дни может достигать 9 800 рублей; детский билет предоставляется со скидкой 50%, бронирование открыто за 90 дней до отправления, количество мест ограничено. Таким образом, купе 1Б предлагает расширенный набор услуг при умеренной по сравнению с бизнес-классом цене, что делает его удобным выбором для деловых поездок и путешествий с семьей.

Вместе с тем запуск поездов в Пекин, о котором было объявлено ранее, открывает для пассажиров «Экспресса» новые возможности: в перспективе они смогут воспользоваться сквозными маршрутами и едиными условиями обслуживания на направлении Москва — Пекин, что укрепит транспортную связность двух столиц и расширит географию скоростного сообщения.

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