Как устроен экспериментальный вагон 1Б в «Экспрессе»: что вместо верхних полок, какие услуги входят в стоимости и почему это лучше люкса

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 октября 2026, 06:07

В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком

В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком

Как устроен экспериментальный вагон 1Б в «Экспрессе»: что вместо верхних полок, какие услуги входят в стоимости и почему это лучше люкса

В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком

В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.

В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.

Ночная дорога не всегда обеспечивает возможность выспаться: соседский шум, разговор по телефону или храп, может превратиться в беспокойную ночь. Ночью мешает и включенный свет. В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» для пассажиров предумотрено одноместное купе.

В вагоне класса 1Б продаются только нижние места, по одному на купе: верхние полки заблокированы. Выкупать весь отсек не требуется, подселение второго пассажира изначально не предусмотрено. В соответствии с конфиденциальностью это напоминает индивидуальное купе, однако стоит дешевле качественного люкса.

Внутри вместо двухъярусных полок установлен широкий диван, который ночью трансформируется в кровать. Отдельное кресло с столиком и шкафчик с умывальником для создания обстановки. Такое устройство освобождается пассажиру место для отдыха и обеспечивает возможность пользоваться купе как личным пространством.

Для сравнения, в материале плацкартного макета рассматривалась капсульная компановка мест с индивидуальными шкафами. В «Экспрессе» уединение обеспечивает отдельное купе с одним продаваемым местом.

В стоимость билета включен завтрак: его доставляют прямо в купе, отдельно заказывать еду в вагоне-ресторане не обязательно. Пассажиру также доступен бизнес-зал на вокзале за несколько часов до отправки. Там можно дождаться поезда или поработать в более комфортных условиях.

В каждом купе есть отдельный блок управления климатом, поэтому температуру пассажир устанавливает самостоятельно. В сильные морозы персонал иногда перекрывает часть вентиляции, чтобы сохранить тепло. Это ограничение важно учитывать тем, кто считает, что важно постоянно поддерживать приток свежего воздуха.

Стоимость билета составляет примерно 5–6 тысяч рублей. При определении этой цены учитывается сравнение с традиционными поездками в других поездах, где дополнительные услуги могут быть не включены, а место приходится делить с попутчиками. Такой формат в первую очередь подойдет для деловых поездок, а также для пассажиров, которым важно выспаться.

На данный момент одноместные вагоны курсируют по разным направлениям, а сама форма является экспериментальной. Возможное расширение географии перевозок связано с устойчивым спросом.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Казань Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться