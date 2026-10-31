Как устроен экспериментальный вагон 1Б в «Экспрессе»: что вместо верхних полок, какие услуги входят в стоимости и почему это лучше люкса

31 октября 2026, 06:07
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В поезде между Москвой и Санкт-Петербургом запустили одноместное купе с завтраком
В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» на маршруте Москва - Санкт-Петербург появилось купе класса 1Б для одного пассажира: билет за 5-6 тысяч рублей включает завтрак и доступ в бизнес-зал. Разбираемся, что предлагает формат и какие у него есть ограничения.
Ночная дорога не всегда обеспечивает возможность выспаться: соседский шум, разговор по телефону или храп, может превратиться в беспокойную ночь. Ночью мешает и включенный свет. В фирменном поезде № 3/4 «Экспресс» для пассажиров предумотрено одноместное купе.
В вагоне класса 1Б продаются только нижние места, по одному на купе: верхние полки заблокированы. Выкупать весь отсек не требуется, подселение второго пассажира изначально не предусмотрено. В соответствии с конфиденциальностью это напоминает индивидуальное купе, однако стоит дешевле качественного люкса.
Внутри вместо двухъярусных полок установлен широкий диван, который ночью трансформируется в кровать. Отдельное кресло с столиком и шкафчик с умывальником для создания обстановки. Такое устройство освобождается пассажиру место для отдыха и обеспечивает возможность пользоваться купе как личным пространством.
Для сравнения, в материале плацкартного макета рассматривалась капсульная компановка мест с индивидуальными шкафами. В «Экспрессе» уединение обеспечивает отдельное купе с одним продаваемым местом.
В стоимость билета включен завтрак: его доставляют прямо в купе, отдельно заказывать еду в вагоне-ресторане не обязательно. Пассажиру также доступен бизнес-зал на вокзале за несколько часов до отправки. Там можно дождаться поезда или поработать в более комфортных условиях.
В каждом купе есть отдельный блок управления климатом, поэтому температуру пассажир устанавливает самостоятельно. В сильные морозы персонал иногда перекрывает часть вентиляции, чтобы сохранить тепло. Это ограничение важно учитывать тем, кто считает, что важно постоянно поддерживать приток свежего воздуха.
Стоимость билета составляет примерно 5–6 тысяч рублей. При определении этой цены учитывается сравнение с традиционными поездками в других поездах, где дополнительные услуги могут быть не включены, а место приходится делить с попутчиками. Такой формат в первую очередь подойдет для деловых поездок, а также для пассажиров, которым важно выспаться.
На данный момент одноместные вагоны курсируют по разным направлениям, а сама форма является экспериментальной. Возможное расширение географии перевозок связано с устойчивым спросом.
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