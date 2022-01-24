В Porsche презентовали обновленную медиасистему с Android Auto
Программное обеспечение Porsche Communication Management, доступное в стандартной комплектации для всех моделей 911, Taycan, Cayenne и Panamera, теперь выходит в версии 6.0.
Обновленную медиа систему можно узнать по новым цветным значкам и оптимизированной структуре меню, разработанным компанией на основе пожеланий клиентов. Весь интерфейс обновили, работу голосового помощника улучшили. Доступ к обновлениям новостей, руководству пользователя и потоковой передаче музыки в автомобиле теперь стал проще.
Однако наиболее важной новинкой стала интеграция беспроводной связи Android. Дополнительно программное обеспечение Porsche Communication Management 6.0 теперь предоставляет доступ к Spotify в качестве источника мультимедиа в медиасистеме.
Пользователям нужно просто использовать свою учетную запись для входа, подключать свой смартфон к системе при этом необязательно. Интегрированное приложение будет предлагать все свои популярные функции, включая функцию «Нравится», «Сохраненные списки воспроизведения» и новую опцию «Перейти на радио».
Владельцы Porsche Taycan будут рады узнать, что также было улучшено приложение для планирования зарядки электромобиля. Благодаря внесенным изменениям владельцы электромобилей теперь могут эффективнее планировать свои поездки. Планировщик зарядки при расчете общего времени в пути также будет учитывает время, необходимое для начала и завершения процесса зарядки на станции.
Обновленная медиасистема будет доступна для всех моделей 911, Taycan, Panamera и Cayenne в стандартной комплектации, а серийное производство начнется в ближайшие несколько недель.
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