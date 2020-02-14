Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 февраля 2020, 00:01

В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара

  • 2914
  • 1
  • 0
Фото: autocar.co.uk
На официальном сайте Porsche появился большой материал о модели Porsche 914, выпускавшейся в 1970-х годах. Преемник этого относительно простого и дешевого автомобиля помог бы марке привлечь новых клиентов. Работа над новинкой уже началась.
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара

Фото: Porsche

Ранее мы писали
Компания Porsche представила более доступную версию GTS для новых 718 Cayman и 718 Boxster с 4,0-литровыми ...
Читать далее
Спорткар Porsche 914 представлял собой среднемоторный двухместный родстер с крышей тарга. Он был плодом совместной работы инженеров Volkswagen и Porsche и продавался с 1969 по 1976 год. Модель пользовалась хорошим спросом. Всего было выпущено почти 120 тысяч экземпляров. В 1970 году Porsche 914 даже был признан «Автомобилем года» по версии журнала Motor Trend.

Вспоминая Porsche 914, шеф-редактор немецкой марки Михаэль Мауэр заявил, что неплохо было бы выпустить новую модель Porsche начального уровня – простой, неприхотливый и недорогой автомобиль. На сегодняшний день самый доступный Porsche – это купе Porsche 718 Cayman мощностью 300 л.с., за который просят минимум 4,2 млн рублей. Новый менее дорогой автомобиль помог бы марке привлечь молодых клиентов. Дизайнеры уже приступили к работе над новинкой.

Сейчас в компании обсуждают два основных варианта «духовного приеемника» Porsche 914. Первый - это «олдскульный» автомобиль, свободный от современных гибридных технологий и электронных ассистентов, олицетворяющий собой возврат к «механике» и «классике». Второй – автомобиль для тех владельцев Audi TT RS или Golf R32, которые хотели бы пересесть на Porsche. Михаэль Мауэр признался, что ему больше по душе первый вариант, но коммерческие перспективы лучше у второго.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Денис14.02.2020 11:40
5
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
Итоги 2019-го. Главные премиальные новинки в России
У БМВ и Бентли шикарный дизайн получился, за статью спасибо автору.
МароКанеЦ
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Porsche 914
Объявления о продаже Porsche 914
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
{{material_128647}}Спорткар Porsche 914 представлял собой среднемоторный двухместный родстер с крышей тарга. Он был плодом совместной работы инженеров Volkswagen и Porsche и продавался с 1969 по 1976 год. Модель пользовалась хорошим спросом. Всего было выпущено почти 120 тысяч экземпляров. В 1970 году Porsche 914 даже был признан «Автомобилем года» по версии журнала Motor Trend.Вспоминая Porsche 914, шеф-редактор немецкой марки Михаэль Мауэр заявил, что неплохо было бы выпустить новую модель Porsche начального уровня – простой, неприхотливый и недорогой автомобиль. На сегодняшний день самый доступный Porsche – это купе Porsche 718 Cayman мощностью 300 л.с., за который просят минимум 4,2 млн рублей. Новый менее дорогой автомобиль помог бы марке привлечь молодых клиентов. Дизайнеры уже приступили к работе над новинкой.Сейчас в компании обсуждают два основных варианта «духовного приеемника» Porsche 914. Первый - это «олдскульный» автомобиль, свободный от современных гибридных технологий и электронных ассистентов, олицетворяющий собой возврат к «механике» и «классике». Второй – автомобиль для тех владельцев Audi TT RS или Golf R32, которые хотели бы пересесть на Porsche. Михаэль Мауэр признался, что ему больше по душе первый вариант, но коммерческие перспективы лучше у второго.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Самара Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться