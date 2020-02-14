14 февраля 2020, 00:01
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
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Фото: autocar.co.uk
На официальном сайте Porsche появился большой материал о модели Porsche 914, выпускавшейся в 1970-х годах. Преемник этого относительно простого и дешевого автомобиля помог бы марке привлечь новых клиентов. Работа над новинкой уже началась.
Фото: Porsche
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Вспоминая Porsche 914, шеф-редактор немецкой марки Михаэль Мауэр заявил, что неплохо было бы выпустить новую модель Porsche начального уровня – простой, неприхотливый и недорогой автомобиль. На сегодняшний день самый доступный Porsche – это купе Porsche 718 Cayman мощностью 300 л.с., за который просят минимум 4,2 млн рублей. Новый менее дорогой автомобиль помог бы марке привлечь молодых клиентов. Дизайнеры уже приступили к работе над новинкой.
Сейчас в компании обсуждают два основных варианта «духовного приеемника» Porsche 914. Первый - это «олдскульный» автомобиль, свободный от современных гибридных технологий и электронных ассистентов, олицетворяющий собой возврат к «механике» и «классике». Второй – автомобиль для тех владельцев Audi TT RS или Golf R32, которые хотели бы пересесть на Porsche. Михаэль Мауэр признался, что ему больше по душе первый вариант, но коммерческие перспективы лучше у второго.
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Тест-драйв Porsche Panamera E-Hybrid: с электричеством на подхвате
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21.08.2016, 21:23
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Комментарии пользователей
Денис14.02.2020 11:40
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
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