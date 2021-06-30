В повышенном спросе на детали виноваты автопутешествия
Фото: tehrantimes.com
С середины мая по середину июня на 20 – 25% выросли продажи таких деталей, как стойки амортизаторов, рулевые наконечники, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевые рычаги, рулевые рейки, а также тормозные диски, колодки, суппорта, тормозная жидкость.
Основная причина спроса – рост популярности путешествий на автомобилях по стране. Представители маркетплейса говорят, что по причине закрытых границ автовладельцы гораздо активнее путешествуют на машинах. При подготовке ТС к дальней поездке люди уделяют повышенное внимание деталям подвески и тормозной системы, которые в первую очередь влияют на безопасность.
А раз так - не стоит пренебрегать всем известными рекомендациям проведения комплексной диагностики ходовой части, проверки работы осветительных приборов и давления в шинах, оценки состояния запасного колеса и наличия домкрата. Не менее важно перед долгой дорогой почистить радиатор охлаждения, заменить изношенные дворники, проверить уровень технических жидкостей, и поменять их, если подходит срок замены.
Интересно, что налицо процесс сокращения доли продаж оригинальных запчастей, которая сейчас составляет 30%. По оценке специалистов, это связано с тем, что в условиях сокращения доходов потребители еще больше стремятся экономить на обслуживании автомобилей.
Активнее всего люди интересуются запчастями к так называемым «народным автомобилям», которых в России было продано больше всего 5-10 лет назад. Данный список обширный: все семейства Lada, Ford Focus II, Kia Rio III, Volkswagen Polo V, Hyundai Solaris I, Nissan Qashqai I, Mitsubishi Lancer IX, Renault Logan I, Toyota Corolla X, Skoda Octavia II, Kia Sportage III, Kia Ceed I, Volkswagen Tiguan I.
На данный момент отечественный рынок автомобильных запчастей, согласно информации агентства «Автостат», превышает 1 млрд ед. различных деталей. В денежном выражении емкость рынка составляет более 1,5 трлн руб. в год. А по итогам 2021 года эти показатели могут вырасти более чем на 20%. Виной тому - рост интенсивности эксплуатации автомобилей, а также старение российского автопарка.
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- 1 020 000 РNissan Qashqai 2018 в Москве
- 1 875 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
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- 1 345 000 РVolkswagen Tiguan 2015 в Москве
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- 570 000 РNissan Qashqai 2009 в Москве
- 2 519 000 РVolkswagen Tiguan 2019 в Москве
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