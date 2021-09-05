В правительственном гараже Киргизии до сих пор трудятся 60-летние кабриолеты ЗИЛ: машины в идеальном состоянии
Фото: youtube.com / Kaktus Media
Фото: youtube.com / Kaktus Media
Фото: youtube.com / Kaktus Media
Фото: youtube.com / Kaktus Media
Фото: youtube.com / Kaktus Media
Как пишет паблик «Русский автомобиль» в социальной сети Вконтакте, каждый кабриолет сохранил родную окраску кузова, родную обивку салона и даже родной мотор. 60-летние кабриолеты до сих пор находятся в идеальном состоянии. И тут надо отдать должное механикам правительственного гаража, которые способны поддерживать столь уникальные автомобили на ходу, находясь в тысячах километрах от Москвы.
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