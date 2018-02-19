19 февраля 2018, 10:33
В праздники парковку в Москве сделают бесплатной
Столичные власти отменили плату за муниципальную парковку в праздничные дни. С 23 по 25 февраля автомобиль можно будет абсолютно бесплатно припарковать на любой стоянке, входящей в зону парковочного пространства Москвы.
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С другой стороны, парковки, оснащенные шлагбаумами, останутся платными. Они расположены, в основном, вблизи популярных мест отдыха москвичей, например, у ВДНХ. В праздничные дни спрос на них только увеличится, поэтому отменять плату бессмысленно.
В АМПП напомнили, что эвакуация неправильно припаркованных машин будет продолжаться и в праздничные дни. Автомобили нарушителей, оставленные на пешеходных переходах, тротуарах и газонах, эвакуируют на штрафстоянку.
Впервые в качестве эксперимента плату за парковку в столице отменили в 2014 году, во время первомайских праздников. Опыт признали удачным и в 2016 году московские власти ввели бесплатную парковку по воскресеньям. В обычные дни стоимость парковки в столице составляет от 40 до 200 рублей в час в зависимости от зоны.
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