19 февраля 2018, 10:33

В праздники парковку в Москве сделают бесплатной

Столичные власти отменили плату за муниципальную парковку в праздничные дни. С 23 по 25 февраля автомобиль можно будет абсолютно бесплатно припарковать на любой стоянке, входящей в зону парковочного пространства Москвы.
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ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) сообщил, в что предстоящие праздники с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта отменяется плата за уличную парковку. По словам чиновников ведомства, в выходные и праздничные дни транспортный поток традиционно снижается, поэтому нехватки парковочных мест не предвидится. 

С другой стороны, парковки, оснащенные шлагбаумами, останутся платными. Они расположены, в основном, вблизи популярных мест отдыха москвичей, например, у ВДНХ. В праздничные дни спрос на них только увеличится, поэтому отменять плату бессмысленно.

В АМПП напомнили, что эвакуация неправильно припаркованных машин будет продолжаться и в праздничные дни. Автомобили нарушителей, оставленные на пешеходных переходах, тротуарах и газонах, эвакуируют на штрафстоянку.

Впервые в качестве эксперимента плату за парковку в столице отменили в 2014 году, во время первомайских праздников. Опыт признали удачным и в 2016 году московские власти ввели бесплатную парковку по воскресеньям. В обычные дни стоимость парковки в столице составляет от 40 до 200 рублей в час в зависимости от зоны.

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В праздники парковку в Москве сделают бесплатной
{{material_122453}}ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) сообщил, в что предстоящие праздники с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта отменяется плата за уличную парковку. По словам чиновников ведомства, в выходные и праздничные дни транспортный поток традиционно снижается, поэтому нехватки парковочных мест не предвидится. С другой стороны, парковки, оснащенные шлагбаумами, останутся платными. Они расположены, в основном, вблизи популярных мест отдыха москвичей, например, у ВДНХ. В праздничные дни спрос на них только увеличится, поэтому отменять плату бессмысленно.В АМПП напомнили, что эвакуация неправильно припаркованных машин будет продолжаться и в праздничные дни. Автомобили нарушителей, оставленные на пешеходных переходах, тротуарах и газонах, эвакуируют на штрафстоянку.Впервые в качестве эксперимента плату за парковку в столице отменили в 2014 году, во время первомайских праздников. Опыт признали удачным и в 2016 году московские власти ввели бесплатную парковку по воскресеньям. В обычные дни стоимость парковки в столице составляет от 40 до 200 рублей в час в зависимости от зоны.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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