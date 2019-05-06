6 мая 2019, 17:47

В преддверии праздника Победы горожанам дали «пощупать» военную ретротехнику

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Сегодня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга прошло праздничное шествие, посвященное 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На время прохождения колонны от Пражской ул., 46 до Поклонного креста в парке Интернационалистов было ограничено движение автотранспорта.
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику

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Долгой нервотрепки водителям, оказавшимся на перекрестке пр. Славы/ул. Бухарестской, это не принесло, и вскоре машины поехали в обычном режиме. Основные действия праздника прошли в Парке, вдали от путей следования автомобилей.

В «меню» мероприятия значились традиционные в таких случаях пункты - торжественный митинг у Поклонного креста, концерт камерного хора Западного военного округа, реконструкция эпизода боя красноармейцев с фашистскими оккупантами. Все интересно, творчески и вкусно (полевая кухня сработала на твердую «пятерку»).

При этом наибольший интерес у зевак, среди которых было огромное количество детишек, вызвала выставка военной ретротехники времён Великой Отечественной войны. Львиная доля «экспонатов» разместилась в «кармане» пр. Славы, чуть поодаль от основных мероприятий праздника. Что за экземпляры предстали на суд зрителей, можно увидеть в нашей Галерее.

В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
А вот парочка отреставрированных мотоциклов М-72 оказалась в самой гуще событий, не было отбоя от желающих сфотографироваться в люльке этих красавцев.

Легендарный мотоцикл М-72

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Напомним, что М-72 считался тяжелым мотоциклом. Его выпуском в период с 1941 по 1960 г.г. занимались сразу несколько советских заводов: московский ММХ, горьковский ГМЗ, ленинградский «Красный Октябрь», киевский КМЗ и ирбитский ИМЗ. В общей сложности было выпущено 8,5 тыс. этих мотоциклов.

Решение о начале их производства датировано 1940 годом. Под руководством Н. П. Сердюкова, который с 1935 по 1940 г.г. проходил стажировку на предприятии BMW, на базе московского опытного производства «Искра» было создано специализированное конструкторское бюро  тяжелого мотоциклостроения. В качестве образца для полного копирования был выбран BMW R71 (BMW-750), который к тому времени хорошо зарекомендовал себя на службе в Вермахте.

Пять экземпляров были анонимно закуплены в Швеции. С весны 1941-го производство мотоцикла с индексом М-72 было развернуто на ММЗ. Одновременно такое же задание получил ленинградский «Красный октябрь». С 25 февраля 1942 года выпуском М-72 занялся ирбитский завод, куда было эвакуировано оборудование и КБ столичного ММЗ.

В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
В преддверии праздника Победы горожанам дали пощупать военную ретротехнику
Не было никаких конструктивных отличий мотоциклов М-72, собираемых на каждом из вышеперечисленных предприятий. Он изначально рассматривался исключительно как военный мотоцикл, поэтому до середины 1950-х в свободную продажу не поступал. М-72 являлся носителем стрелкового оружия. Поэтому по классификации ГАБТУ РККА мотоцикл проходил как «бронетехника».

Производился не только с коляской, но также в одиночном варианте. Мотоциклы комплектовались сумками с боеприпасами и ЗИП, а также вертлюгом (устройством для крепления ручного пулемета Дегтярева). Пользоваться оружием можно было в том числе на ходу.

Гражданскую версию ИМЗ отличали улучшенный двигатель, усиленные колеса и рама, торсионная подвеска колеса коляски, новая цветовая гамма и надпись «Ирбит» на топливном баке. При этом все гражданские мотоциклы состояли на военном учете в военкомате и в случае начала войны подлежали реквизиции.  


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В преддверии праздника Победы горожанам дали «пощупать» военную ретротехнику
{{material_125602}} Долгой нервотрепки водителям, оказавшимся на перекрестке пр. Славы/ул. Бухарестской, это не принесло, и вскоре машины поехали в обычном режиме. Основные действия праздника прошли в Парке, вдали от путей следования автомобилей. В «меню» мероприятия значились традиционные в таких случаях пункты - торжественный митинг у Поклонного креста, концерт камерного хора Западного военного округа, реконструкция эпизода боя красноармейцев с фашистскими оккупантами. Все интересно, творчески и вкусно (полевая кухня сработала на твердую «пятерку»).При этом наибольший интерес у зевак, среди которых было огромное количество детишек, вызвала выставка военной ретротехники времён Великой Отечественной войны. Львиная доля «экспонатов» разместилась в «кармане» пр. Славы, чуть поодаль от основных мероприятий праздника. Что за экземпляры предстали на суд зрителей, можно увидеть в нашей Галерее.{{gallery_1510}} А вот парочка отреставрированных мотоциклов М-72 оказалась в самой гуще событий, не было отбоя от желающих сфотографироваться в люльке этих красавцев. Легендарный мотоцикл М-72{{material_119157}} Напомним, что М-72 считался тяжелым мотоциклом. Его выпуском в период с 1941 по 1960 г.г. занимались сразу несколько советских заводов: московский ММХ, горьковский ГМЗ, ленинградский «Красный Октябрь», киевский КМЗ и ирбитский ИМЗ. В общей сложности было выпущено 8,5 тыс. этих мотоциклов.Решение о начале их производства датировано 1940 годом. Под руководством Н. П. Сердюкова, который с 1935 по 1940 г.г. проходил стажировку на предприятии BMW, на базе московского опытного производства «Искра» было создано специализированное конструкторское бюро  тяжелого мотоциклостроения. В качестве образца для полного копирования был выбран BMW R71 (BMW-750), который к тому времени хорошо зарекомендовал себя на службе в Вермахте.Пять экземпляров были анонимно закуплены в Швеции. С весны 1941-го производство мотоцикла с индексом М-72 было развернуто на ММЗ. Одновременно такое же задание получил ленинградский «Красный октябрь». С 25 февраля 1942 года выпуском М-72 занялся ирбитский завод, куда было эвакуировано оборудование и КБ столичного ММЗ.{{gallery_1509}} Не было никаких конструктивных отличий мотоциклов М-72, собираемых на каждом из вышеперечисленных предприятий. Он изначально рассматривался исключительно как военный мотоцикл, поэтому до середины 1950-х в свободную продажу не поступал. М-72 являлся носителем стрелкового оружия. Поэтому по классификации ГАБТУ РККА мотоцикл проходил как «бронетехника». Производился не только с коляской, но также в одиночном варианте. Мотоциклы комплектовались сумками с боеприпасами и ЗИП, а также вертлюгом (устройством для крепления ручного пулемета Дегтярева). Пользоваться оружием можно было в том числе на ходу. Гражданскую версию ИМЗ отличали улучшенный двигатель, усиленные колеса и рама, торсионная подвеска колеса коляски, новая цветовая гамма и надпись «Ирбит» на топливном баке. При этом все гражданские мотоциклы состояли на военном учете в военкомате и в случае начала войны подлежали реквизиции.  
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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