В преддверии праздника Победы горожанам дали «пощупать» военную ретротехнику
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В «меню» мероприятия значились традиционные в таких случаях пункты - торжественный митинг у Поклонного креста, концерт камерного хора Западного военного округа, реконструкция эпизода боя красноармейцев с фашистскими оккупантами. Все интересно, творчески и вкусно (полевая кухня сработала на твердую «пятерку»).
При этом наибольший интерес у зевак, среди которых было огромное количество детишек, вызвала выставка военной ретротехники времён Великой Отечественной войны. Львиная доля «экспонатов» разместилась в «кармане» пр. Славы, чуть поодаль от основных мероприятий праздника. Что за экземпляры предстали на суд зрителей, можно увидеть в нашей Галерее.
Легендарный мотоцикл М-72
Решение о начале их производства датировано 1940 годом. Под руководством Н. П. Сердюкова, который с 1935 по 1940 г.г. проходил стажировку на предприятии BMW, на базе московского опытного производства «Искра» было создано специализированное конструкторское бюро тяжелого мотоциклостроения. В качестве образца для полного копирования был выбран BMW R71 (BMW-750), который к тому времени хорошо зарекомендовал себя на службе в Вермахте.
Пять экземпляров были анонимно закуплены в Швеции. С весны 1941-го производство мотоцикла с индексом М-72 было развернуто на ММЗ. Одновременно такое же задание получил ленинградский «Красный октябрь». С 25 февраля 1942 года выпуском М-72 занялся ирбитский завод, куда было эвакуировано оборудование и КБ столичного ММЗ.
Производился не только с коляской, но также в одиночном варианте. Мотоциклы комплектовались сумками с боеприпасами и ЗИП, а также вертлюгом (устройством для крепления ручного пулемета Дегтярева). Пользоваться оружием можно было в том числе на ходу.
Гражданскую версию ИМЗ отличали улучшенный двигатель, усиленные колеса и рама, торсионная подвеска колеса коляски, новая цветовая гамма и надпись «Ирбит» на топливном баке. При этом все гражданские мотоциклы состояли на военном учете в военкомате и в случае начала войны подлежали реквизиции.
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