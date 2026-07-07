Почему Face ID в Tesla может изменить правила использования FSD и что думают эксперты

В приложении Tesla обнаружили функцию Face ID для FSD: что это значит для водителей

В свежей версии приложения Tesla появились намеки на внедрение Face ID для контроля доступа к FSD. Это может привести к новым ограничениям для владельцев и изменить подход к подпискам на автопилот. Разбираемся, как это повлияет на рынок и пользователей.

В свежей версии приложения Tesla появились намеки на внедрение Face ID для контроля доступа к FSD. Это может привести к новым ограничениям для владельцев и изменить подход к подпискам на автопилот. Разбираемся, как это повлияет на рынок и пользователей.

Внедрение новых технологий в автомобилях Tesla всегда вызывает интерес, но в этот раз речь идёт о серьёзных изменениях для пользователей FSD. В последней версии приложения Tesla (4.58.5) обнаружены строки, указывающие на появление функции «Проверка личности FSD». Это может означать, что компания готовит систему идентификации водителя по лицу для доступа к функциям автопилота.

Ранее Tesla уже использовала салонную камеру для контроля внимания водителя, однако эффективность системы вызывала вопросы. В 2022 году независимые тесты показали, что камера не всегда реагирует на попытки обмана — например, если закрыть её или подставить фотографию. Несмотря на это, в 2023 году компания ужесточила требования: теперь камера следит не только за внимательностью, но и за выраженной усталостью, независимо от того, активирован FSD или нет.

Появление новых программных строк вроде «fsdIdentityCheckFailedMessage» и «showFsdIdentityCheckFailedDialog» говорит о том, что Tesla может начать блокировать доступ к FSD, если лицо за рулём не соответствует профилям, сохранённым в системе. Это может стать способом передачи подписки на автопилот другим людям, а также подготовкой к запуску роботакси, где идентификация пассажира будет обязательной.

Эксперты отмечают, что подобная система может привести к появлению новых тарифов — например, семейных подписок на FSD, когда каждый член семьи должен будет иметь свой аккаунт. Это позволит Tesla дополнительно монетизировать сервис, но может вызвать недовольство среди владельцев, привыкших к общему использованию функций. Кроме того, техническая реализация Face ID на базе обычной камеры вызывает вопросы: даже лучшие системы распознавания лиц, такие как Apple, используют 3D-сканирование, а не только изображение с камеры.

В социальных сетях уже обсуждаются способы обойти такие ограничения — от наклеек с фотографиями до специальных аксессуаров для камеры. Это связано с тем, что пока камера в Tesla не может служить надёжным средством идентификации личности. Тем не менее, если компания доведёт обучение системы до ума, это может изменить рынок подписок на автопилоты и создать новый стандарт безопасности для беспилотных автомобилей.

Для всех российских владельцев Tesla важно учитывать, что изменения в системе FSD могут изменить привычный сценарий использования автомобиля. В условиях, когда Tesla официально не представлена в России, обновления ПО и новые функции могут появляться с задержкой или вовсе быть отключены. Кроме того, ужесточение правил подписки может коснуться и вторичного рынка электромобилей, где передача FSD между владельцами — частая практика. В целом, развитие Face ID в Tesla — это не только вопрос удобства, но и новый этап в борьбе за безопасность и монетизацию автопилота.