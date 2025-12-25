Теперь пользователи видят, почему сложно вызвать такси — пробки, погода или нехватка машин

В приложении Яндекс Go появилась функция отображения причин высокого спроса на такси

В Яндекс Go внедрили новую функцию для заказа такси. Пользователи теперь могут узнать, что влияет на стоимость и время ожидания. Приложение показывает детали спроса и доступность машин. Неожиданные нюансы работы сервиса раскрыты в материале.

В Яндекс Go внедрили новую функцию для заказа такси. Пользователи теперь могут узнать, что влияет на стоимость и время ожидания. Приложение показывает детали спроса и доступность машин. Неожиданные нюансы работы сервиса раскрыты в материале.

Сервис заказа такси Яндекс Go обновил свой функционал, добавив возможность в реальном времени отслеживать причины, по которым стоимость поездки может быть выше обычного. Теперь пользователи приложения могут не только видеть, сколько машин находится поблизости, но и узнавать, почему спрос на такси в данный момент особенно высок.

Как сообщает Autonews, новая опция позволяет оценить ситуацию на дорогах еще до оформления заказа. После выбора маршрута и тарифа на экране появляется специальный значок рубля, нажав на который можно получить подробную информацию о текущем спросе. В этом разделе отображаются данные о количестве людей, желающих уехать из района, а также о доступности автомобилей для заказа.

Кроме того, приложение информирует о дорожной обстановке и погодных условиях, которые могут существенно повлиять на время ожидания машины и продолжительность поездки. Например, если в городе сильные пробки или идет дождь, вероятность задержки увеличивается, а свободных автомобилей становится меньше. Все эти факторы теперь наглядно представлены в интерфейсе сервиса.

Разработчики отмечают, что визуализация спроса помогает пользователям принимать более осознанные решения при выборе времени и маршрута поездки. Благодаря этому нововведению пассажиры могут заранее оценить, стоит ли ждать снижения спроса или лучше воспользоваться такси сразу, несмотря на возможное увеличение стоимости.

Внедрение такой функции стало ответом на многочисленные вопросы клиентов о причинах роста цен и длительного ожидания машины в определенные часы. Теперь все ключевые параметры, влияющие на работу сервиса, доступны в одном окне, что делает процесс заказа более прозрачным и понятным для каждого пользователя.