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3 апреля 2020, 10:08

В Приморье обрушился мост. Вместе с машиной

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Фото: vk.com/novikov_vdk
Около недели назад дорога из Владивостока в Находку лишилась автомобильного моста в районе д. Фокино. Для местных это беда. Но она, как водится, приходит не одна. Тревожные новости пришли из другого населенного пункта - в д. Романовка также обвалился мост, только на сей раз вместе с машиной.

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Люди в соцсетях пишут, дескать, высота пролета моста небольшая, и водитель не пострадал. Более того.  Машина уехала своим ходом. Эту информацию подтвердили и в Правительстве Приморского края: «В результате произошедшего никто не пострадал». И то хорошо.

А вот мостом теперь воспользоваться не получится. Он уже давно был признан аварийным, но, как у нас водится, чиновников это мало интересовало. А водителям что? Есть дорога – едут, даже несмотря на то, что грузовикам было запрещено.

Объезд обрушившейся конструкции пока что не определен - проехать до Находки или того же Фокино, похоже, можно будет только через Партизанский район, а это крюк и не самая ровная дорога.

По идее, нужно мост восстанавливать (читай: строить новый). Но есть ли на него деньги в местном бюджете?..

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В Приморье обрушился мост. Вместе с машиной
{{material_128280}} Люди в соцсетях пишут, дескать, высота пролета моста небольшая, и водитель не пострадал. Более того.  Машина уехала своим ходом. Эту информацию подтвердили и в Правительстве Приморского края: «В результате произошедшего никто не пострадал». И то хорошо.А вот мостом теперь воспользоваться не получится. Он уже давно был признан аварийным, но, как у нас водится, чиновников это мало интересовало. А водителям что? Есть дорога – едут, даже несмотря на то, что грузовикам было запрещено. Объезд обрушившейся конструкции пока что не определен - проехать до Находки или того же Фокино, похоже, можно будет только через Партизанский район, а это крюк и не самая ровная дорога.По идее, нужно мост восстанавливать (читай: строить новый). Но есть ли на него деньги в местном бюджете?..
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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