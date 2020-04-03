3 апреля 2020, 10:08
В Приморье обрушился мост. Вместе с машиной
- 45
- 0
Фото: vk.com/novikov_vdk
Около недели назад дорога из Владивостока в Находку лишилась автомобильного моста в районе д. Фокино. Для местных это беда. Но она, как водится, приходит не одна. Тревожные новости пришли из другого населенного пункта - в д. Романовка также обвалился мост, только на сей раз вместе с машиной.
Ранее мы писали
Сегодня днем на 14 км автомобильной дороги Семенково-Заря, что в Вологодской области, с моста в реку чуть ...Читать далее
А вот мостом теперь воспользоваться не получится. Он уже давно был признан аварийным, но, как у нас водится, чиновников это мало интересовало. А водителям что? Есть дорога – едут, даже несмотря на то, что грузовикам было запрещено.
Объезд обрушившейся конструкции пока что не определен - проехать до Находки или того же Фокино, похоже, можно будет только через Партизанский район, а это крюк и не самая ровная дорога.
По идее, нужно мост восстанавливать (читай: строить новый). Но есть ли на него деньги в местном бюджете?..
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
29.03.2020, 21:18
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
4.5 года непрерывного теста? что за пыль в глаза????!!!!
Почему опять каминс, китай, неужели нельзя договорится с исузу например, 4jj1отличный движок, лучше каминса однозначно, вобщем опять беда какая то.
Цитата:| Кому: виктор это точно.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве