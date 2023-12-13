В Приморье в огненном ДТП «Буханки» и автовышки погибли двое (видео)
От удара оба автомобиля мгновенно загорелись, а стрела автовышки рухнула на проезжую часть вместе с находившимся в ней рабочим. В результате рабочий и водитель УАЗа погибли на месте. Водителя автовышки госпитализировали. В аварии также пострадал автомобиль Toyota Corona, ехавший в попутном направлении. Уходя от столкновения, водитель выехал на обочину и врезался в дорожный знак.
Прокуратура Михайловского района поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП с погибшими. Надзорному ведомству предстоит дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при проведении работ по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры и полноте мер, принятых для обеспечения безопасности участников дорожного движения.
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25.05.2023, 16:44
УАЗ готовит яркую юбилейную «Буханку» в окраске Raptor
Ульяновский автозавод, по случаю грядущего 65-летия классического семейства моделей, планирует выпустить ограниченную серию ярких экспедиционных «Буханок», кузов которых покроют особым составом.Читать далее
-
23.05.2023, 19:49
УАЗы начнут собирать на Кубе
Ульяновский автозавод договорился о начале производства своих автомобилей на Острове Свободы. В первую очередь кубинцев заинтересовали классические «Буханки» и фургоны УАЗ «Профи».Читать далее
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04.09.2022, 06:06
УАЗ начал продавать автомобили стандарта Евро-0
Ульяновский автозавод радикально понизил экологический класс своих автомобилей. В продажу выпустили внедорожники УАЗ Hunter и классические модели семейства «Буханка/Головастик» с моторами, соответствующими стандарту Евро-0.Читать далее
-
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Под Оренбургом пьяный мужик угнал с кладбища катафалк: видео погони
Оренбургские полицейские устроили погоню со стрельбой за угонщиком траурного автомобиля. Угрожая ножом водителю катафалка, он угнал машину прямо с областного кладбища.Читать далее
-
01.06.2022, 09:59
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Санкции грозят существенно сузить ассортимент моделей на российском рынке. Состоятельным отечественным автолюбителям, которым необходим неубиваемый внедорожник, возможно придется тюнинговать утилитарные «Буханки».Читать далее
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