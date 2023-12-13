В Приморье в огненном ДТП «Буханки» и автовышки погибли двое (видео)

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Трагедия произошла около половины двенадцатого дня на 627-м километре автодороги Хабаровск – Владивосток в районе села Осиновка Михайловского района Приморского края. На трассе в крайней левой полосе у разделительного барьера стояла автовышка с поднятой стрелой. Рабочие ремонтировали дорожное освещение. По невыясненным пока обстоятельствам, водитель микроавтобуса УАЗ «Буханка» не заметил автовышку и врезался в нее.

От удара оба автомобиля мгновенно загорелись, а стрела автовышки рухнула на проезжую часть вместе с находившимся в ней рабочим. В результате рабочий и водитель УАЗа погибли на месте. Водителя автовышки госпитализировали. В аварии также пострадал автомобиль Toyota Corona, ехавший в попутном направлении. Уходя от столкновения, водитель выехал на обочину и врезался в дорожный знак.

Прокуратура Михайловского района поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП с погибшими. Надзорному ведомству предстоит дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства при проведении работ по обслуживанию объектов дорожной инфраструктуры и полноте мер, принятых для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Упомянутые модели: УАЗ 2206 (от 639 990 Р )

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