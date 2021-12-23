23 декабря 2021, 13:41
В Приморье женщина въехала в супермаркет на автомобиле (видео)
В Уссурийске женщина перепутала педали на своей маленькой Toyota, растерялась и въехала в магазин прямо на автомобиле. В Сети появилось видео курьезного инцидента.
Дарья Климова Фото: ГУ МВД по Приморскому краю
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Прибывшим на место ДТП сотрудникам полиции она пояснила, что перепутала педали тормоза и газа. Сейчас региональная Госавтоинспекция проводит административное расследование. Виновнице аварии предстоит возместить магазину материальный ущерб.
Упомянутые модели: Toyota Passo
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