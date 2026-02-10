Современная дорога с парковками и освещением изменила схему движения в квартале

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

10 февраля 2026, 17:34

В Приморском районе Петербурга появилась новая дорога. Она соединяет жилой комплекс с ключевыми объектами. В районе улучшилась транспортная доступность. Изменения затронули и схему движения.

В северо-западной части Петербурга завершилось строительство новой городской дороги, которая теперь соединяет жилой квартал с основными транспортными артериями района. По информации Мойка78, компания Setl Group ввела в эксплуатацию улицу, протянувшуюся на 526 метров вдоль жилого комплекса «Прайм Приморский».

Новая двухполосная магистраль берет старт от Парашютной улицы, проходит вдоль новостроек и заканчивается у спортивного комплекса «Шуваловский лед», где организовано разворотное кольцо. Благодаря этому маршруту автомобилисты получили удобный выезд из квартала, а пешеходы - безопасные тротуары по обе стороны дороги.

В рамках реализации проекта были созданы не только проезжая часть, но и современные парковочные зоны, а также система уличного освещения. Дополнительно построен дублер Парашютной улицы длиной 300 метров, что позволило перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на существующие дороги.

Ввод новой магистрали совпал с завершением строительства жилого комплекса, что обеспечило будущим жителям комфортный подъезд к домам. Теперь район стал более доступным для автомобилистов и общественного транспорта, а также получил дополнительные возможности для развития инфраструктуры.

Как отмечают в компании-застройщике, открытие улицы стало важным этапом в формировании современной городской среды. Новая дорога не только улучшила логистику, но и повысила привлекательность района для семей с детьми и молодых специалистов.

По мнению экспертов, появление таких объектов способствует развитию городской инфраструктуры и создает условия для дальнейшего роста Приморского района. В ближайшее время ожидается увеличение транспортных потоков, однако благодаря продуманной организации движения серьезных заторов не прогнозируется.

