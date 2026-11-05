Трагедия на Парашютной улице: что произошло на пешеходном переходе

В Приморском районе Петербурга 76-летний водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе

Авария произошла вечером в Приморском районе Петербурга. На месте работали правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Женщина переходила дорогу. Проверка должна установить причины случившегося.

Авария произошла вечером в Приморском районе Петербурга. На месте работали правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Женщина переходила дорогу. Проверка должна установить причины случившегося.

4 ноября около 18:00 у дома № 22 на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобиль Suzuki Grand Vitara сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным полиции, пострадавшей было 81 год.

За рулем находился пожилой водитель - 76-летний мужчина. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку: обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Окончательная причина аварии и степень ответственности участников пока не установлены.