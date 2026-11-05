Трагедия на Парашютной улице: что произошло на пешеходном переходе

5 ноября 2026, 11:41
В Приморском районе Петербурга 76-летний водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе
В Приморском районе Петербурга 76-летний водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе
Авария произошла вечером в Приморском районе Петербурга. На месте работали правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Женщина переходила дорогу. Проверка должна установить причины случившегося.
4 ноября около 18:00 у дома № 22 на Парашютной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобиль Suzuki Grand Vitara сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным полиции, пострадавшей было 81 год.
За рулем находился пожилой водитель - 76-летний мужчина. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку: обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Окончательная причина аварии и степень ответственности участников пока не установлены.
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