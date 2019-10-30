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30 октября 2019, 09:02

В процедуру легализации тюнинга внесли изменения

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Фото: Версия.Инфо
Правительство изменило порядок получения разрешения на тюнинг автомобилей. Теперь документ будут выдавать в соответствующих подразделениях Госавтоинспекции или во многофункциональных центрах.
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На официальном портале правовой информации были опубликованы поправки, вносящие изменения в действующее законодательство, сообщает РИА «Новости». Перечень госуслуг дополнен двумя позициями: «выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов» и «выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства».

Таким образом, разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне можно получить в подразделениях ГИБДД или МФЦ, имеющих соответствующие полномочия. Автовладелец сможет выбрать из списка удобную для себя локацию, независимо от фактического места проживания или регистрации.

Напомним, в июне 2019 года Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля. Новый ГОСТ 33670 вступит в силу с 1 июля 2020 года. Причиной стала нехватка сертификационных лабораторий, куда автовладельцы должны будут предъявлять машины на осмотр. Экспертизу по фотографии проводить запретили.
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В процедуру легализации тюнинга внесли изменения
{{material_126784}}На официальном портале правовой информации были опубликованы поправки, вносящие изменения в действующее законодательство, сообщает РИА «Новости». Перечень госуслуг дополнен двумя позициями: «выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов» и «выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства».Таким образом, разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне можно получить в подразделениях ГИБДД или МФЦ, имеющих соответствующие полномочия. Автовладелец сможет выбрать из списка удобную для себя локацию, независимо от фактического места проживания или регистрации.Напомним, в июне 2019 года Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля. Новый ГОСТ 33670 вступит в силу с 1 июля 2020 года. Причиной стала нехватка сертификационных лабораторий, куда автовладельцы должны будут предъявлять машины на осмотр. Экспертизу по фотографии проводить запретили.
2019-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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