30 октября 2019, 09:02
В процедуру легализации тюнинга внесли изменения
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Фото: Версия.Инфо
Правительство изменило порядок получения разрешения на тюнинг автомобилей. Теперь документ будут выдавать в соответствующих подразделениях Госавтоинспекции или во многофункциональных центрах.
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Таким образом, разрешение на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей, а также свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов отныне можно получить в подразделениях ГИБДД или МФЦ, имеющих соответствующие полномочия. Автовладелец сможет выбрать из списка удобную для себя локацию, независимо от фактического места проживания или регистрации.
Напомним, в июне 2019 года Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля. Новый ГОСТ 33670 вступит в силу с 1 июля 2020 года. Причиной стала нехватка сертификационных лабораторий, куда автовладельцы должны будут предъявлять машины на осмотр. Экспертизу по фотографии проводить запретили.
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