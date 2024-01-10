В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
Фото: Lada
Фото: Lada
В салоне установили новые передние кресла. Интерьер отделан в черно-красных тонах. Объем багажника достигает 825 литров, штатно все машины оснащены компактными рейлингами на крыше. Версия Sportline основана на топовой комплектации Techno, куда входит медиасистема Lada EnjoY Vision Pro со встроенными сервисами Яндекс, цифровая панель приборов с навигатором, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, задний парктроник и другие опции. Цены начинаются от 2 350 900 рублей. За исполнение Sportline BLACK с черными колесами, черными молдингами и черным спойлером придется доплатить еще 30 000 рублей.
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29.12.2023, 08:14
«Вы знаете, прекрасная машина»: депутат Госдумы, нервно посмеиваясь, прокатился на Lada Vesta
Летом 2023 года Президент РФ Владимир Путин категорично заявил, что российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. И вот уже первые «Лады» пополнили служебные автопарки.Читать далее
-
26.12.2023, 13:48
Минфин заказал на АвтоВАЗе бизнес-седаны (не хуже зарубежных аналогов)
Министр финансов России Антон Силуанов восторженно отозвался об отечественном бизнес-седане Lada Aura, построенном на базе «Весты» и сообщил, что в его ведомстве ждут первые пять автомобилей.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
13.12.2023, 08:50
Названы бестселлеры среди новинок российского авторынка
Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
13.12.2023, 07:59
Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
Ни одна новая модель не застрахована от так называемых «детских болезней» – мелких неисправностей, которые всплывают в процессе эксплуатации первых экземпляров. Но у Lada Vesta NG, серийное производство которой идет с марта 2023 года, список проблем продолжает расширяться.Читать далее
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