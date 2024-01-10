В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?

Новинка сочетает практичность семейного универсала со спортивным характером. Обвес кузова испытали в аэродинамической трубе, чтобы добиться улучшенных показателей по коэффициентам лобового сопротивления и прижимной силы. Штатный 1,6-литровый мотор форсировали до 118 л.с. Двигатель работает в паре с механической коробкой передач. Также от обычной Vesta SW версия SW Sportline отличается перенастроенными пружинами и амортизаторами, усиленными тормозами и особыми 17-дюймовыми колесными дисками.

В салоне установили новые передние кресла. Интерьер отделан в черно-красных тонах. Объем багажника достигает 825 литров, штатно все машины оснащены компактными рейлингами на крыше. Версия Sportline основана на топовой комплектации Techno, куда входит медиасистема Lada EnjoY Vision Pro со встроенными сервисами Яндекс, цифровая панель приборов с навигатором, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев лобового стекла, задний парктроник и другие опции. Цены начинаются от 2 350 900 рублей. За исполнение Sportline BLACK с черными колесами, черными молдингами и черным спойлером придется доплатить еще 30 000 рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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