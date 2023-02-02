В продаже появился обновленный ПАЗик

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«Группа ГАЗ» начала отгружать дилерам обновленные автобусы среднего класса ПАЗ-3205/4234, выяснил портал «Дром» . Машины отличатся видоизмененной передней частью. На смену модульной линзованной оптике типа Hella пришла хорошо забытая светотехника советского образца, которой автобусы оснащались на протяжении четверти века – с 1989 по 2014 год. В 7,0-дюймовых блоках объединен ближний и дальний свет, а в прежних модульных фарах он был разделен. В остальном, автобусы сохранили выштамповки кузова, характерные для модели образца 2014 года

Напомним, для автобуса ПАЗ-3205 и его длиннобазной версии ПАЗ-4234 предлагаются несколько вариантов силовых установок. Базовой считается модификация с 4,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ V8. Стоит такой автобус от 3,3 млн рублей. Есть битопливный вариант с тем же агрегатом ЗМЗ V8, который может переваривать бензин и пропан-бутан. Версия с 4,4-литровым турбодизелем ЯМЗ-534 (4,4 л) стоит от 3,9 млн рублей.

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