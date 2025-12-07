Жилой минивэн ГАЗ 3308 Садко с полным приводом и богатым оснащением – идеальный вариант для охоты и рыбалки

Уникальный автодом на базе ГАЗ 3308 Садко 2022 года: комфорт для туристов

В Миньяре выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗ 3308 Садко. Машина оборудована всем необходимым для жизни и отдыха. Внутри – кухня, душ, спальные места и современная техника. Подходит для любителей приключений и семейных поездок.

В Миньяре выставлен на продажу редкий автодом на базе ГАЗ 3308 Садко. Машина оборудована всем необходимым для жизни и отдыха. Внутри – кухня, душ, спальные места и современная техника. Подходит для любителей приключений и семейных поездок.

В Челябинской области появился интересный вариант для тех, кто мечтает о свободе передвижения и комфорте на колесах. На продажу выставлен кастенваген на базе ГАЗ 3308 Садко 2022 года выпуска. Этот автодом создан для тех, кто не готов идти на компромиссы между проходимостью и уютом.

Автомобиль оснащен дизельным мотором ЯМЗ 53443 объемом 4,433 литра, что обеспечивает надежную тягу даже в сложных условиях. Полный привод 4х4 и механическая коробка передач позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье. Пробег составляет всего 4 500 километров, а за рулем был только один владелец. Машина собрана по индивидуальному заказу, что заметно по деталям и комплектации.

Для повышения проходимости и удобства эксплуатации спереди установлена мощная лебедка, а сзади – пневмоподвеска, которая не только добавляет комфорта, но и увеличивает грузоподъемность. Внутри автодома продумано все до мелочей: есть полноценная кухня с газовой плитой, раковиной и холодильником, а также множество ящиков и шкафчиков для хранения вещей.

Жилая зона полностью изолирована и утеплена, пол оборудован подогревом, а окна защищены москитными сетками. Для поддержания комфортной температуры установлен потолочный кондиционер. В распоряжении владельца – автономный холодильник и водонагреватель, работающие как от 12, так и от 220 вольт. Телевизор можно смотреть даже в пути, а резервуары для воды рассчитаны на длительные поездки: 90 литров для пресной воды и 100 литров для сточных.

В салоне предусмотрено пять посадочных и до пяти спальных мест, что делает этот автодом отличным выбором для семейных путешествий или компании друзей. Ванная комната оборудована душем и туалетом с вытяжкой, а по всему интерьеру размещены розетки 220В, USB и 12В для зарядки гаджетов. Освещение вокруг дома позволяет чувствовать себя уверенно даже ночью.

Автомобиль отлично подойдет охотникам, рыбакам и всем, кто любит активный отдых на природе. Продавец рассматривает варианты обмена на легковой автомобиль или микроавтобус. Все документы в порядке, пробег подтвержден, ограничений и розыска нет. Такой автодом – редкая находка для российского рынка, особенно с учетом его технического состояния и уровня оснащения.