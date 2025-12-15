Редкий полуинтегрированный автодом ГАЗ 66 с печью и утеплением – комфорт для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 10:37

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1993 года с минимальным пробегом

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1993 года с минимальным пробегом

Редкий полуинтегрированный автодом ГАЗ 66 с печью и утеплением – комфорт для путешествий

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1993 года с минимальным пробегом

В Приморском крае выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 66 1993 года. Машина прошла всего 3 000 км и полностью переоборудована для жизни. Внутри – печь, утепление, шесть спальных мест и бытовая техника. Такой вариант подойдет для дальних поездок и проживания в любых условиях.

В Приморском крае выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 66 1993 года. Машина прошла всего 3 000 км и полностью переоборудована для жизни. Внутри – печь, утепление, шесть спальных мест и бытовая техника. Такой вариант подойдет для дальних поездок и проживания в любых условиях.

В Раздольном, что в Приморском крае, появился в продаже необычный автодом, созданный на базе легендарного ГАЗ 66 1993 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлек внимание состоянием и уровнем доработки: пробег всего 3 000 километров, внутри – полноценное жилое пространство, рассчитанное на длительное путешествие и комфортное проживание.

Фото: auto.drom.ru

Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 4,2 литра, который выдает 115 лошадиных сил. Коробка передач – механическая, привод полный, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье и в сложных погодных условиях. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог. Владелец отмечает, что продает автомобиль как частное лицо и имеет за плечами более десяти лет опыта работы с подобной техникой.

Фото: auto.drom.ru

Внутреннее пространство тщательно продумано и оборудовано для жизни. В салоне установлена ​​дровяная печь с защитной зоной по периметру, что обеспечивает безопасность и эффективное отопление. Для дополнительного утепления пола использован стеновый кварцевый песок – 25 килограммов, а также современный ламинат, устойчивый к износу. В качестве альтернативного источника тепла предусмотрен сухой фен, который быстро прогревает помещение в холодное время года.

Фото: auto.drom.ru

Кухонная зона оборудована газовой плитой, холодильником и умывальником, что позволяет готовить пищу и поддерживать чистоту даже вдали от цивилизации. Многочисленные шкафы и полки обеспечивают удобство хранения вещей, а специальный шкаф для одежды дополнительно нагревается от печи, что особенно актуально в сырую погоду. Спальные места сделаны в формате купе – всего их шесть, что делает этот автодом подходящим для большой семьи или компании друзей.

Автомобиль продается за 1 165 000 рублей. Такой вариант может заинтересовать не только любителей путешествий, но и тех, кто ищет мобильное жилье для работы или отдыха в отдаленных регионах. Благодаря продуманной планировке и качественному утеплению, автодом на базе ГАЗ 66 способен обеспечить комфорт в любое время года и в самых разных условиях.

Упомянутые марки: ГАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы GAZ

Похожие материалы GAZ

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Вологда Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться