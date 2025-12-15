Редкий полуинтегрированный автодом ГАЗ 66 с печью и утеплением – комфорт для путешествий

В продаже появился уникальный автодом на базе ГАЗ 66 1993 года с минимальным пробегом

В Приморском крае выставлен на продажу автодом на базе ГАЗ 66 1993 года. Машина прошла всего 3 000 км и полностью переоборудована для жизни. Внутри – печь, утепление, шесть спальных мест и бытовая техника. Такой вариант подойдет для дальних поездок и проживания в любых условиях.

В Раздольном, что в Приморском крае, появился в продаже необычный автодом, созданный на базе легендарного ГАЗ 66 1993 года выпуска. Этот автомобиль сразу привлек внимание состоянием и уровнем доработки: пробег всего 3 000 километров, внутри – полноценное жилое пространство, рассчитанное на длительное путешествие и комфортное проживание.

Фото: auto.drom.ru

Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 4,2 литра, который выдает 115 лошадиных сил. Коробка передач – механическая, привод полный, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье и в сложных погодных условиях. Руль расположен слева, что удобно для российских дорог. Владелец отмечает, что продает автомобиль как частное лицо и имеет за плечами более десяти лет опыта работы с подобной техникой.

Фото: auto.drom.ru

Внутреннее пространство тщательно продумано и оборудовано для жизни. В салоне установлена ​​дровяная печь с защитной зоной по периметру, что обеспечивает безопасность и эффективное отопление. Для дополнительного утепления пола использован стеновый кварцевый песок – 25 килограммов, а также современный ламинат, устойчивый к износу. В качестве альтернативного источника тепла предусмотрен сухой фен, который быстро прогревает помещение в холодное время года.

Фото: auto.drom.ru

Кухонная зона оборудована газовой плитой, холодильником и умывальником, что позволяет готовить пищу и поддерживать чистоту даже вдали от цивилизации. Многочисленные шкафы и полки обеспечивают удобство хранения вещей, а специальный шкаф для одежды дополнительно нагревается от печи, что особенно актуально в сырую погоду. Спальные места сделаны в формате купе – всего их шесть, что делает этот автодом подходящим для большой семьи или компании друзей.

Автомобиль продается за 1 165 000 рублей. Такой вариант может заинтересовать не только любителей путешествий, но и тех, кто ищет мобильное жилье для работы или отдыха в отдаленных регионах. Благодаря продуманной планировке и качественному утеплению, автодом на базе ГАЗ 66 способен обеспечить комфорт в любое время года и в самых разных условиях.