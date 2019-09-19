19 сентября 2019, 16:54
В продажу поступил обновленный Mitsubishi Eclipse Cross
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Фото: Mitsubishi
Российские дилеры Mitsubishi начали продавать кроссоверы Eclipse Cross 2020 модельного года. Внешне автомобили отличаются светодиодной полосой, протянувшейся через всю крышку багажного отделения. Цветовая палитра пополнилась новым синим оттенком, а в салоне появилась дополнительные диодная подсветка. Цены, что приятно, не изменились.
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Остальные опции, оснащение комплектаций и технические характеристики не изменились. При этом кроссоверы 2019 и 2020 модельных годов стоят одинаково. Базовый переднеприводный Mitsubishi Eclipse Cross с 1,5-литровым мотором и вариатором в комплектации Instyle стоит от 1 910 000 рублей. За топовый кроссовер с полным приводом в максимальной комплектации Ultimate придется заплатить 2 256 000 рублей.
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился в России относительно недавно. Его продажи стартовали в апреле 2018 года. Автомобили поставляют к нам напрямую из Японии. Eclipse Cross собирают на заводе в Оказаки. С января по август 2019 года отечественные дилеры реализовали 1 258 экземпляров модели.
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