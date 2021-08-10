В продажу поступил Toyota Land Cruiser 300 с абсолютно новым мотором (цены)
Фото: Toyota
Выдающаяся мощность, топливная экономичность и динамика были достигнуты благодаря комбинации из двух турбин последовательного наддува с изменяемой геометрией. Одна из них, малая, работает в диапазоне до 2 600 об/мин, обеспечивая максимум крутящего момента для комфортного управления автомобилем на небольшой и средней скорости. Когда скорость вращения коленвала достигает 3 600 об/мин, подключается вторая, большая турбина, поддерживая уровень тяги на высокой скорости и при интенсивном разгоне.
Новый турбодизель работает в паре с современным быстрым 10-диапазонным «автоматом» и доступен в России во всех трех уровнях исполнения: Элеганс, Комфорт+ и 70th Anniversary. Базовый внедорожник с дизельным мотором в комплектации Элеганс стоит от 5 557 000 рублей. За версию Комфорт+ попросят не менее 6 805 000 рублей. «Юбилейный» Land Cruiser 300 обойдется минимум в 7 609 000 рублей.
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