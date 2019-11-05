5 ноября 2019, 15:53
В продажу поступила зимняя версия Mazda CX-5
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Фото: Mazda
Компания Mazda предложила российским покупателям кроссовер Mazda CX-5 в специальном исполнении Zima Edition. Автомобили, дооснащенные зимними шинами, системой динамического контроля с автозапуском и системой бесконтактного открывания багажника, стоят от 2,1 млн рублей.
Фото: Mazda
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Кроме того, покупателей порадует система бесконтактного открывания багажника, которая не только облегчает доступ в багажный отсек, но и предотвращает несанкционированный доступ в багажник машины. Следить за состоянием автомобиля и прогревать мотор можно с помощью мобильного приложения.
Mazda CX-5 в исполнении Zima Edition стоит от 2 130 000 рублей для комплектации Supreme и от 2 382 000 рублей для комплектации Executive. Кроссовер остается бестселлером Mazda в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Автостат Инфо», с января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано 15,8 тыс. экземпляров модели или на 2,7% больше, чем годом ранее.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
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