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5 ноября 2019, 15:53

В продажу поступила зимняя версия Mazda CX-5

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Фото: Mazda
Компания Mazda предложила российским покупателям кроссовер Mazda CX-5 в специальном исполнении Zima Edition. Автомобили, дооснащенные зимними шинами, системой динамического контроля с автозапуском и системой бесконтактного открывания багажника, стоят от 2,1 млн рублей.
В продажу поступила зимняя версия Mazda CX 5

Фото: Mazda

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Спецсерия Mazda CX-5 Zima Edition основана на комплектациях Supreme и Executive. В дополнение к базовому для каждой версии оборудованию кроссоверы получат комплект зимней резины и интеллектуальную систему динамического контроля с функцией автозапуска. Внешне опознать такие кроссоверы можно будет по шильдику с названием особой серии на кузове.

Кроме того, покупателей порадует система бесконтактного открывания багажника, которая не только облегчает доступ в багажный отсек, но и предотвращает несанкционированный доступ в багажник машины. Следить за состоянием автомобиля и прогревать мотор можно с помощью мобильного приложения.

Mazda CX-5 в исполнении Zima Edition стоит от 2 130 000 рублей для комплектации Supreme и от 2 382 000 рублей для комплектации Executive. Кроссовер остается бестселлером Mazda в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Автостат Инфо», с января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано 15,8 тыс. экземпляров модели или на 2,7% больше, чем годом ранее.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda CX-5
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Пять популярных кроссоверов за 2 млн рублей
Иксви как бомба замедленного действия. Еще взорвет, вот увидите, но не сейчас, а после обновы. Вообще субару резко решили обновить генерации у всех своих моделей практически, и все на удивление ожидаемы. Хотя какие удивления? Субару есть субару.
Вова
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В продажу поступила зимняя версия Mazda CX-5
{{material_126662}}Спецсерия Mazda CX-5 Zima Edition основана на комплектациях Supreme и Executive. В дополнение к базовому для каждой версии оборудованию кроссоверы получат комплект зимней резины и интеллектуальную систему динамического контроля с функцией автозапуска. Внешне опознать такие кроссоверы можно будет по шильдику с названием особой серии на кузове.Кроме того, покупателей порадует система бесконтактного открывания багажника, которая не только облегчает доступ в багажный отсек, но и предотвращает несанкционированный доступ в багажник машины. Следить за состоянием автомобиля и прогревать мотор можно с помощью мобильного приложения.Mazda CX-5 в исполнении Zima Edition стоит от 2 130 000 рублей для комплектации Supreme и от 2 382 000 рублей для комплектации Executive. Кроссовер остается бестселлером Mazda в России. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Автостат Инфо», с января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано 15,8 тыс. экземпляров модели или на 2,7% больше, чем годом ранее.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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