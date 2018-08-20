В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
Согласно данным Торгово-финансовой компании «КамАЗ», изделие обеспечивает перевозку грузов с соблюдением заданного температурного режима. Новый полуприцеп-рефрижератор отличается хорошими потребительскими качествами, низкой снаряженной массой и соответствует современным требованиям. У него облегченная рамная конструкция шасси, тормозная система Wabco и комплект электрооборудования марки Aspock.
С выбором холодильного оборудования, необходимого для поддержания заданной температуры, долго не размышляли – выбор пал на, можалуй, самого известного в этой области производителя - компанию Thermo King. Температура регулируется посредством пульта управления, смонтированного на боковой стороне фургона.
Главным преимуществом «НефАЗ-93341-5300314» называется применение стеклопластика вместо традиционного металла. Этот материал более устойчив к агрессивным средам, в частности, не подвержен гниению, коррозии, в нем отсутствуют остаточные деформации при ударах и т.п.
Благодаря сочетанию стеклопластика и облегченной рамы из импортной стали инженерам «НефАЗа» удалось добиться снижения снаряженной массы фургона до 8220 кг – это один из лучших показателей в сегменте.
Спектр выпускаемой на «НефАЗе» продукции широк. Из цехов предприятия выезжают не только пассажирские автобусы, как самый известный продукт марки, но также автоцистерны, самосвалы, бортовые прицепы, пожарная и сельхозтехника и т.п.
Наряду с полуприцепом-рефрижератором «НефАЗ-93341-5300314» заводчанами только что освоен выпуск новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колёсной формулой 4х2 и высотой ССУ 1150 мм. Лучшим вариантом является автопоезд в составе магистрального полуприцепа «НефАЗ-93341-0600200-08» и седельного тягача «КамАЗ-5490».
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