3462
20 августа 2018, 08:58

В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор

Расположенный в Башкирии Нефтекамский автомобильный завод, дочернее предприятие КАМАЗа, освоил выпуск новой модели полуприцепа-рефрижератора «НефАЗ-93341-5300314». Премьера состоялась 9 июля 2018 года в рамках динамического показа новинок «КамАЗа» в Казани.
^

Согласно данным Торгово-финансовой компании «КамАЗ», изделие обеспечивает перевозку грузов с соблюдением заданного температурного режима. Новый полуприцеп-рефрижератор отличается хорошими потребительскими качествами, низкой снаряженной массой и соответствует современным требованиям. У него облегченная рамная конструкция шасси, тормозная система Wabco и комплект электрооборудования марки Aspock.

Ранее мы писали
Башкирское предприятие «НефАЗ» заявило о своей готовности поставить для нужд «Сургутнефтегаза» партию из 10 ...
Читать далее
В основе фургона - металлический каркас, стены изготовлены из специальных сэндвич-панелей. Толщина боковых стенок составляет 65 мм, панели пола – 121 мм. Стенки и крыша фургона снаружи и изнутри защищены стеклопластиковыми листами, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол.

С выбором холодильного оборудования, необходимого для поддержания заданной температуры, долго не размышляли – выбор пал на, можалуй, самого известного в этой области производителя - компанию Thermo King. Температура регулируется посредством пульта управления, смонтированного на боковой стороне фургона.

Главным преимуществом «НефАЗ-93341-5300314» называется применение стеклопластика вместо традиционного металла. Этот материал более устойчив к агрессивным средам, в частности, не подвержен гниению, коррозии, в нем отсутствуют остаточные деформации при ударах и т.п.

Благодаря сочетанию стеклопластика и облегченной рамы из импортной стали инженерам «НефАЗа» удалось добиться снижения снаряженной массы фургона до 8220 кг – это один из лучших показателей в сегменте.

Спектр выпускаемой на «НефАЗе» продукции широк. Из цехов предприятия выезжают не только пассажирские автобусы, как самый известный продукт марки, но также автоцистерны, самосвалы, бортовые прицепы, пожарная и сельхозтехника и т.п. 

Наряду с полуприцепом-рефрижератором «НефАЗ-93341-5300314» заводчанами только что освоен выпуск новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колёсной формулой 4х2 и высотой ССУ 1150 мм. Лучшим вариантом является автопоезд в составе магистрального полуприцепа «НефАЗ-93341-0600200-08» и седельного тягача «КамАЗ-5490».

Новости NEFAZ, KamAZ
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
В Узбекистане начали собирать КАМАЗы
Раньше в Узбекистане мелочь всякую собирали, типа Матизов, а теперь и за грузовики взялись. Хочется надеяться, что узбекские КамАЗы будут не хуже российских, а может быть даже лучше. И еще интересно, в число 11 моделей вошел самосвал 6520? Давно присматриваюсь к этому автомобилю.
Василий
Форум КамАЗ 5350
Отличный автомобиль, надежный, проходимый, но мне всегда было интересно, почему его называют "Мустанг"? При взгляде на этого монстра ассоциации возникают скорее с бегемотом или буйволом, чем с лошадью. Особой резвостью аппарат тоже не отличается, как бы ни старался... Так о чем думают маркетологи Камаза ...
Автолюбитель
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
Согласно данным Торгово-финансовой компании «КамАЗ», изделие обеспечивает перевозку грузов с соблюдением заданного температурного режима. Новый полуприцеп-рефрижератор отличается хорошими потребительскими качествами, низкой снаряженной массой и соответствует современным требованиям. У него облегченная рамная конструкция шасси, тормозная система Wabco и комплект электрооборудования марки Aspock. {{material_114586}} В основе фургона - металлический каркас, стены изготовлены из специальных сэндвич-панелей. Толщина боковых стенок составляет 65 мм, панели пола – 121 мм. Стенки и крыша фургона снаружи и изнутри защищены стеклопластиковыми листами, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. С выбором холодильного оборудования, необходимого для поддержания заданной температуры, долго не размышляли – выбор пал на, можалуй, самого известного в этой области производителя - компанию Thermo King. Температура регулируется посредством пульта управления, смонтированного на боковой стороне фургона. Главным преимуществом «НефАЗ-93341-5300314» называется применение стеклопластика вместо традиционного металла. Этот материал более устойчив к агрессивным средам, в частности, не подвержен гниению, коррозии, в нем отсутствуют остаточные деформации при ударах и т.п. Благодаря сочетанию стеклопластика и облегченной рамы из импортной стали инженерам «НефАЗа» удалось добиться снижения снаряженной массы фургона до 8220 кг – это один из лучших показателей в сегменте. Спектр выпускаемой на «НефАЗе» продукции широк. Из цехов предприятия выезжают не только пассажирские автобусы, как самый известный продукт марки, но также автоцистерны, самосвалы, бортовые прицепы, пожарная и сельхозтехника и т.п.  Наряду с полуприцепом-рефрижератором «НефАЗ-93341-5300314» заводчанами только что освоен выпуск новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции. Полуприцеп предназначен для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колёсной формулой 4х2 и высотой ССУ 1150 мм. Лучшим вариантом является автопоезд в составе магистрального полуприцепа «НефАЗ-93341-0600200-08» и седельного тягача «КамАЗ-5490».
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Майкоп Воронежская область Томская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG