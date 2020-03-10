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10 марта 2020, 16:27

В прошлом году полицейским Ленобласти купили 11 новых Chevrolet Niva

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Фото: ladacenter.ru
Сегодняшнее (10 марта 2020 года) совещание в здании Правительства Ленинградской области было посвящено вопросам поддержки администрацией 47-го региона деятельности органов правопорядка.

Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
В частности, было отмечено, что в 2019 году «в рамках договора между губернатором региона и Министром МВД РФ о содействии техническому перевооружению органов полиции на средства субсидии из областного бюджета были приобретены 3 модульных здания для размещения органов правопорядка стоимостью более 95 млн рублей.

Кроме того, 7,7 млн рублей регион потратил на приобретение 11 автомобилей Chevrolet Niva. В настоящее время внедорожники несут свою службу в разных уголках Ленинградской области. 

Ежегодно увеличивается численность добровольных народных дружин. Сегодня в реестре общественных объединений правоохранительной направленности Ленинградской области зарегистрировано 85 ДНД. Крупнейшая дружина — на базе объединения «Киришинефтеоргсинтез», главного производителя и поставщика моторного топлива для АЗС региона.


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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
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В прошлом году полицейским Ленобласти купили 11 новых Chevrolet Niva
{{model_v2_no_show_205}} В частности, было отмечено, что в 2019 году «в рамках договора между губернатором региона и Министром МВД РФ о содействии техническому перевооружению органов полиции на средства субсидии из областного бюджета были приобретены 3 модульных здания для размещения органов правопорядка стоимостью более 95 млн рублей.Кроме того, 7,7 млн рублей регион потратил на приобретение 11 автомобилей Chevrolet Niva. В настоящее время внедорожники несут свою службу в разных уголках Ленинградской области.  Ежегодно увеличивается численность добровольных народных дружин. Сегодня в реестре общественных объединений правоохранительной направленности Ленинградской области зарегистрировано 85 ДНД. Крупнейшая дружина — на базе объединения «Киришинефтеоргсинтез», главного производителя и поставщика моторного топлива для АЗС региона.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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