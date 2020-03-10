10 марта 2020, 16:27
В прошлом году полицейским Ленобласти купили 11 новых Chevrolet Niva
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Фото: ladacenter.ru
Сегодняшнее (10 марта 2020 года) совещание в здании Правительства Ленинградской области было посвящено вопросам поддержки администрацией 47-го региона деятельности органов правопорядка.
Chevrolet Niva
От 1.7 л, 80 л.с
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Кроме того, 7,7 млн рублей регион потратил на приобретение 11 автомобилей Chevrolet Niva. В настоящее время внедорожники несут свою службу в разных уголках Ленинградской области.
Ежегодно увеличивается численность добровольных народных дружин. Сегодня в реестре общественных объединений правоохранительной направленности Ленинградской области зарегистрировано 85 ДНД. Крупнейшая дружина — на базе объединения «Киришинефтеоргсинтез», главного производителя и поставщика моторного топлива для АЗС региона.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
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