Редкая находка: немецкий автодом из Норвегии с высоким клиренсом и полной растаможкой

2 декабря 2025, 08:13
Автодом Hobby De Luxe 2012 года с зимним пакетом: идеальный вариант для России
Автодом Hobby De Luxe 2012 года с зимним пакетом: идеальный вариант для России
В Пскове выставлен на продажу автодом Hobby De Luxe 2012 года. Модель отличается высоким клиренсом и зимним пакетом. Караван полностью растаможен и готов к эксплуатации. Внутри — современное оборудование и комфорт для путешествий. Подробности — в нашем материале.
В Пскове появился интересный вариант для любителей автопутешествий — на продажу выставлен автодом Hobby De Luxe 2012 года выпуска. Этот немецкий караван был привезен из Норвегии и отличается не только высоким климатом, но и полной готовностью к зиме. Владелец отмечает, что автодом полностью растаможен и не сдавался в аренду.
Внутри автодома установлен электрический обогреватель Трум на 6 киловатт, который может работать как от газа, так и от электросети 220 вольт. Это позволяет использовать караван даже в холодное время года, не опасаясь замерзнуть. Для подачи горячей воды предусмотрен бойлер, работающий от газа и электричества. Бак воды рассчитан на 85 литров, вместительный холодильник позволяет взять запас продуктов в дорогу.
В комплектацию автодома входит панорамный люк с москитными сетками, газовая плита, кассетный туалет, а также спальное место по схеме 2+1+2 — удобно для семьи или компании друзей. Все окна оборудованы шторками и москитными сетками, что особенно актуально летом. В комплекте идет запасное колесо, для безопасности предусмотрены тормоз и сцепное устройство с накатным тормозом.
Габариты каравана внушительные: длина модуля составляет 7,4 метра, дышло — 1,2 метра. Ширина — 2,45 метра, высота — 2,65 метра. Максимально допустимая масса — 1 900 кг, что позволяет перевозить все необходимое для длительных поездок. По словам продавца, автодом находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям.
Автодом продается частному лицу, что может быть плюсом для тех, кто ищет вариант без посредников. За более чем десятилетний срок эксплуатации на российском рынке такие модели зарекомендовали себя как надежные и удобные для путешествий. Если вы давно мечтали о собственном доме на колесах, обратите внимание на этот вариант.
Похожие материалы
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 14:44
Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами
Dethleffs представил обновленный Globebus Performance 4x4 с подъемной крышей. Теперь в автодоме могут разместиться четверо. Интерьер стал заметно роскошнее. Дата старта продаж и цена пока не раскрыты. Новинка дебютировала на выставке в Дюссельдорфе.Читать далее
-
02.12.2025, 14:22
Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов
Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:49
Советскую «семерку» 1984 года продают по цене новой Lada Vesta
В России нашли уникальный автомобиль. Это советский седан ВАЗ-2107. Машина простояла в гараже 40 лет. Ее пробег составляет всего 349 км. Владелец просит за нее огромную сумму. Цена сопоставима с новой Lada Vesta.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
Похожие материалы
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:42
Как изменится стоимость ОСАГО с декабря 2025: личный опыт расчета
Узнайте, как формируется стоимость ОСАГО в декабре 2025 года. Какие факторы учитывают страховщики. Почему цены могут отличаться у разных компаний. Практические советы для водителей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
-
02.12.2025, 14:44
Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами
Dethleffs представил обновленный Globebus Performance 4x4 с подъемной крышей. Теперь в автодоме могут разместиться четверо. Интерьер стал заметно роскошнее. Дата старта продаж и цена пока не раскрыты. Новинка дебютировала на выставке в Дюссельдорфе.Читать далее
-
02.12.2025, 14:22
Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов
Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:49
Советскую «семерку» 1984 года продают по цене новой Lada Vesta
В России нашли уникальный автомобиль. Это советский седан ВАЗ-2107. Машина простояла в гараже 40 лет. Ее пробег составляет всего 349 км. Владелец просит за нее огромную сумму. Цена сопоставима с новой Lada Vesta.Читать далее
-
02.12.2025, 12:56
Как водителям в России можно существенно снизить стоимость полиса ОСАГО в 2025 году
Стоимость ОСАГО можно заметно снизить. Есть несколько законных способов экономии. Они доступны каждому водителю. Узнайте, как платить меньше. Не переплачивайте за обязательную страховку.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве