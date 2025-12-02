Редкая находка: немецкий автодом из Норвегии с высоким клиренсом и полной растаможкой

Автодом Hobby De Luxe 2012 года с зимним пакетом: идеальный вариант для России

В Пскове выставлен на продажу автодом Hobby De Luxe 2012 года. Модель отличается высоким клиренсом и зимним пакетом. Караван полностью растаможен и готов к эксплуатации. Внутри — современное оборудование и комфорт для путешествий. Подробности — в нашем материале.

В Пскове появился интересный вариант для любителей автопутешествий — на продажу выставлен автодом Hobby De Luxe 2012 года выпуска. Этот немецкий караван был привезен из Норвегии и отличается не только высоким климатом, но и полной готовностью к зиме. Владелец отмечает, что автодом полностью растаможен и не сдавался в аренду.

Внутри автодома установлен электрический обогреватель Трум на 6 киловатт, который может работать как от газа, так и от электросети 220 вольт. Это позволяет использовать караван даже в холодное время года, не опасаясь замерзнуть. Для подачи горячей воды предусмотрен бойлер, работающий от газа и электричества. Бак воды рассчитан на 85 литров, вместительный холодильник позволяет взять запас продуктов в дорогу.

В комплектацию автодома входит панорамный люк с москитными сетками, газовая плита, кассетный туалет, а также спальное место по схеме 2+1+2 — удобно для семьи или компании друзей. Все окна оборудованы шторками и москитными сетками, что особенно актуально летом. В комплекте идет запасное колесо, для безопасности предусмотрены тормоз и сцепное устройство с накатным тормозом.

Габариты каравана внушительные: длина модуля составляет 7,4 метра, дышло — 1,2 метра. Ширина — 2,45 метра, высота — 2,65 метра. Максимально допустимая масса — 1 900 кг, что позволяет перевозить все необходимое для длительных поездок. По словам продавца, автодом находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям.

Автодом продается частному лицу, что может быть плюсом для тех, кто ищет вариант без посредников. За более чем десятилетний срок эксплуатации на российском рынке такие модели зарекомендовали себя как надежные и удобные для путешествий. Если вы давно мечтали о собственном доме на колесах, обратите внимание на этот вариант.