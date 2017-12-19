В Псковской области открыто движение на подъезде к МАПП «Бурачки»
Перед контрольно-пропускным пунктом МАПП «Бурачки» дорожники обустроили стоянку автомобильного транспорта для легковых автомобилей на 46 мест и площадку для кратковременной стоянки транзитных грузовиков на 6 мест. Реконструированная дорога относится ко II технической категории. На участке установлено 157 дорожных знаков, более 11 км барьерного ограждения.
Реконструкция подъезда к МАПП «Бурачки» позволила увеличить пропускную способность участка федеральной трассы с 14 до 40 тыс. единиц транспорта в сутки, сократить время автомобилистов в пути, повысить уровень комфорта и качества пассажирских перевозок, транспортную доступность населенных пунктов, прилегающих к трассе. В конечном итоге это позволит не только устранить инфраструктурные ограничения для развития внешнеторговой деятельности РФ, но и будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между государствами.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное