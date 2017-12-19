19 декабря 2017, 15:30

В Псковской области открыто движение на подъезде к МАПП «Бурачки»

В Псковской области после реконструкции открыто движение на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Бурачки» от федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия».
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Федеральные дорожники увеличили количество полос движения до 4, смонтировали линии наружного освещения общей протяженностью более 9 км, установили 895 м шумозащитных экранов и выполнили шумозащитное остекление оконных проемов расположенных вблизи трассы зданий. На участке проведена реконструкция двух искусственных сооружений – путепровода через железную дорогу «Москва – Рига» на 617 км и моста через реку Исса на 613 км трассы М-9.

Перед контрольно-пропускным пунктом МАПП «Бурачки» дорожники обустроили стоянку автомобильного транспорта для легковых автомобилей на 46 мест и площадку для кратковременной стоянки транзитных грузовиков на 6 мест. Реконструированная дорога относится ко II технической категории. На участке установлено 157 дорожных знаков, более 11 км барьерного ограждения.

Реконструкция подъезда к МАПП «Бурачки» позволила увеличить пропускную способность участка федеральной трассы с 14 до 40 тыс. единиц транспорта в сутки, сократить время автомобилистов в пути, повысить уровень комфорта и качества пассажирских перевозок, транспортную доступность населенных пунктов, прилегающих к трассе. В конечном итоге это позволит не только устранить инфраструктурные ограничения для развития внешнеторговой деятельности РФ, но и будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между государствами.

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В Псковской области открыто движение на подъезде к МАПП «Бурачки»
{{material_118599}} Федеральные дорожники увеличили количество полос движения до 4, смонтировали линии наружного освещения общей протяженностью более 9 км, установили 895 м шумозащитных экранов и выполнили шумозащитное остекление оконных проемов расположенных вблизи трассы зданий. На участке проведена реконструкция двух искусственных сооружений – путепровода через железную дорогу «Москва – Рига» на 617 км и моста через реку Исса на 613 км трассы М-9. Перед контрольно-пропускным пунктом МАПП «Бурачки» дорожники обустроили стоянку автомобильного транспорта для легковых автомобилей на 46 мест и площадку для кратковременной стоянки транзитных грузовиков на 6 мест. Реконструированная дорога относится ко II технической категории. На участке установлено 157 дорожных знаков, более 11 км барьерного ограждения.Реконструкция подъезда к МАПП «Бурачки» позволила увеличить пропускную способность участка федеральной трассы с 14 до 40 тыс. единиц транспорта в сутки, сократить время автомобилистов в пути, повысить уровень комфорта и качества пассажирских перевозок, транспортную доступность населенных пунктов, прилегающих к трассе. В конечном итоге это позволит не только устранить инфраструктурные ограничения для развития внешнеторговой деятельности РФ, но и будет способствовать развитию туризма и деловых отношений между государствами.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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