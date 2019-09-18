18 сентября 2019, 14:40
В Псковской области рухнул автомобильный мост
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В Себежском районе Псковской области обрушился автомобильный мост через реку Неведрянка. В результате пострадал один человек. Отремонтировать мост удастся только в следующем году.
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Мост был построен почти 60 лет назад – в 1962 году. В последнее время он находился в плачевном состоянии. В 2015 году строители обследовали конструкции и установили ограничение по грузоподъемности. Проезд большегрузных автомобилей запретили, а капитальный ремонт переправы запланировали на 2021 год. Но мост не дотянул до этого срока. Один из пролетов рухнул в реку.
Разрушенный мост является частью региональной автодороги, которая соединяет поселки Толкачево, Себеж и Заситино. Сейчас власти организовали объезд через поселок Идрица. В ближайшее время на дороге появятся информационные щиты с указанием маршрута объезда. Капитальный ремонт проведут раньше запланированного срока. До конца текущего года обещают подготовить проект, а строительно-монтажные работы начнут в 2020 году, как только позволят погодные условия.
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