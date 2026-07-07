Неожиданные задержки и отмены: что происходит в аэропорту Петербурга

В Пулково 38 рейсов не отправятся по расписанию 7 июля

В Пулково утром во вторник, 7 июля, наблюдались массовые изменения в расписании. Некоторые авиапассажиры были вынуждены часами ожидать своих рейсов. Причины сбоев пока не раскрываются. Следите за обновлениями.

В Пулково утром во вторник, 7 июля, наблюдались массовые изменения в расписании. Некоторые авиапассажиры были вынуждены часами ожидать своих рейсов. Причины сбоев пока не раскрываются. Следите за обновлениями.

7 июля в аэропорту Пулково пассажиры столкнулись с серьезными изменениями в расписании. По данным онлайн-табло воздушно гавани, утром было известно о задержке 25 рейсов и отмене еще 13 вылетов. Ситуация затронула как внутренние, так и международные направления.

Среди задержанных оказался рейс SU 6563 авиакомпании «Аэрофлот» в Сочи. Самолет должен был отправиться в 8:15, но вылет перенесли на 10:15. Похожая ситуация произошла с рейсом SU 2954 в Краснодар: вместо 8:15 пассажирам пришлось ждать до 12:15. Не обошлось без изменений и для рейса 5N 509 Smartavia в Нижний Новгород - его отправка сдвинулась с 9:00 на 11:00.

Вылет FV 6355, который выполняют «Аэрофлот» и «Россия», был перенесен с 9:00 на 11:15. Самолет DP 506 «Победы» в Махачкалу отправится в 10:00 вместо запланированных 9:05. Еще один рейс «Аэрофлота» - SU 6473 в Омск - задержали с 9:25 до 11:35.

Изменения коснулись и зарубежных маршрутов. Рейс SU 786 «Аэрофлота» в Анталью теперь вылетит только в 14:50, хотя изначально планировался на 9:50. Борт 4S 322 Red Sea Airlines в Хургаду задержали почти на час, а DP 519 «Победы» в Астрахань отправится на полчаса позже.

Пассажиры рейса UT 507 «ЮТэйр» в Краснодар будут ждать до 12:00 вместо 10:30. Вылет N4 283 Nordwind Airlines в Калининград перенесен на 11:45. HH 748 Qanot Sharq в Ташкент отправится только в 15:40, хотя изначально планировался на 11:20.

Два рейса Turkish Airlines в Анталью также задерживаются: TK 3151 и TK 3127 теперь стартуют в 13:20, а не в 12:35 и 12:55 соответственно.

Среди отмененных рейсов - VF 634 AJet в Анкару, SU 6019 и SU 6009 «Аэрофлота» в Москву, SU 6806 и SU 6090 в Шереметьево, а также MU 6026 China Eastern Airlines в Шанхай. Причины массовых изменений пока не раскрываются, однако пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и быть готовыми к возможным корректировкам планов.